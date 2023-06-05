Общество

В Волгограде на 4 дня закроют для автомобилей трамвайный переезд

Общество 05.06.2023 20:19
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05.06.2023 20:19


В Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня, 5 июня, в 21-00 ч. приостановят движение автомобилей через трамвайный переезд на улице Таращанцев в сторону улицы Богунская. Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, это связано с ремонтом полотна на данном участке, где не проводились капитальные работы около 20 лет. Движение для автотранспорта будет закрыто до 21.00 ч. 9 июня. При этом трамвай будет функционировать.
В план работ входит полный демонтаж рельсошпальной решетки и строительство новой. Реконструкция переезда сделает движение автотранспорта через трамвайные пути более плавным, а также повысит безопасность пассажирских перевозок, заверили в мэрии.


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