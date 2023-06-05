Общество

Детям в Котельниково подарили бесплатное представление Волгоградского ТЮЗа

Общество 05.06.2023 11:26
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05.06.2023 11:26


Показ спектакля «Рикки-Тикки-Тави» Волгоградского театра юного зрителя прошел в Котельниково Волгоградской области. Мероприятие было организовано на средства сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия. На представление работники предприятия пригласили 270 детей, нуждающихся в особой заботе и поддержке – подопечных «Котельниковского комплексного центра социального обслуживания населения», «Центра социальной защиты населения по Котельниковскому району», детей из семей мобилизованных и других юных жителей города.

Благодаря копилке добрых дел, в которую сотрудники вносят посильные для них суммы, осуществляется поддержка благих начинаний. Ранее средства направлялись на приобретение современной детской мебели для подшефного детского сада, музыкальное оборудование для детского учреждения, покупку кроваток, специального медоборудования и подарков маленьким пациентам детского отделения Котельниковской районной больницы.

В реализации этой и других благотворительных инициатив оказывают также содействие предприятие и профсоюзная организация. В этот раз ЕвроХим-ВолгаКалий помог обеспечить трансфер артистов и декораций, а профсоюз оказал содействие в решении важных организационных вопросов.

Благотворительное начинание коллектива предприятия поддержал Волгоградский театр юного зрителя. Руководители, творческий состав и технические работники ТЮЗа при содействии Котельниковского «Центра Досуга и Кино» провели прекрасное выездное выступление.

Маленькие зрители, некоторые из которых в первый раз посетили театр, затаили дыхание, когда на сцене началось потрясающе яркое представление. Вместе с главным героем аудитория пережила увлекательные приключения, погрузившись в завораживающий мир индийских джунглей. Волшебный мир театра подарил детям удивительные эмоции, открыл двери в новый красивый и добрый мир. 

– Уже много лет компания дарит детям заботу и любовь, счастье и радость ярких праздников. Сегодня почти триста детей смогли посмотреть очень красивую сказку, и это благое дело не только для них, но и для нас. Ведь это очень большая радость – знать, что мы подарили наше тепло, заботу, улыбки и радость тем, кто больше всех в этом нуждается, – отметил председатель профсоюзной организации ЕвроХим-ВолгаКалия Виктор Глущенко.


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