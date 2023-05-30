В ЦПКиО Волгограда с 1 по 4 июня с боем и пеной победят мошку

В Центральном парке культуры и отдыха в Центральном районе Волгограда с завтрашнего дня организуют пенные бои. Как сообщает V102.RU, именно таким способом в ЦПКиО будут справляться с надоедливой мошкой.

— Пена уже стала традиционным развлечением для парка. В связи с появлением мошек в пену будут добавлять специальный раствор ванили, чтобы можно было победить мошку и сделать пребывание на открытом воздухе комфортнее, — рассказал информагентству гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин.





Уточняется, что ванильные сражения будут проходить с 1 по 4 июня каждый час с 12.00. Еркин пояснил, что всю территорию парка уже обработали от комаров, клещей и мошки.

Фото: ООО «Парк»

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