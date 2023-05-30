Состояние одной пострадавшей в ДТП с маршрутками волжанки вызывает опасения врачей

Состояние 70-летней женщины, одной из пострадавших в результате сегодняшнего ДТП с двумя маршрутками и легковым автомобилем в Волжском, оценивается как тяжелое. Об этом сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Пенсионерку госпитализировали в реанимацию. Врачи городской больницы №1 имени Фишера осмотрели также еще троих пострадавших женщин –27-летнюю, 36-летнюю и 35-летнюю волжанок. Они направлены на амбулаторное лечение.

Напомним, сегодня, 30 мая, в 09.00 в поселке Краснооктябрьский произошла авария с маршрутками №№105а и 44 и автомобилем Honda. От удара одна из маршруток перевернулась. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.