Общество

В Волгограде майора осудили за взятку от раненного на СВО бойца мотострелковой бригады

Общество 30.05.2023 13:49
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30.05.2023 13:49


Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима майора Андрея Горшенёва, признанного виновным в получении взятки в размере 600 тысяч от раненного в зоне проведения СВО контрактника. Как сообщает V102.RU, начальнику отделения кадров 20-й гвардейской мотострелковой бригады также вменяли получение 270 тысяч рублей от другого военнослужащего, которые он должен был отдать в финчасть, но не донес. 

В пресс-службе Волгоградского гарнизонного военного суда журналистам «Высоты 102» пояснили, что помимо основного наказания по совокупности инкриминируемых эпизодов майора Горшенёва лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на два года, а также лишили воинского звания. 

— Приговор по п. «в» ч. 5 ст. 290 и по ч 3. ст. 159 УК РФ не вступил в законную силу. Сторона защиты подала жалобу с просьбой переквалифицировать действия подсудимого по ст. 290 УК РФ на менее тяжкий состав, — добавили в военном суде. — При вынесении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, такие как неоднократное поощрение офицера командованием части и вышестоящим начальством, наличие государственных и ведомственных наград, выполнение специальных задач в зоне боевых действий. Также офицерское собрание части просило суд проявить снисхождение к подсудимому.    

Как стало известно ИА «Высота 102» от собственного источника в следственных органах, речь идет об афере с выплатами за ранение и денежным довольствием, ошибочно начисленным одному из контрактников за командировку в зону боевых действий.

— Горшенёв потребовал у военнослужащего, которому была положена выплата по ранению, а это — три миллиона рублей, часть от этой суммы — 600 тысяч, чтобы боец без проволочек получил причитающееся. Последний на все согласился, так как был уверен, что самостоятельно он не сможет получить эти деньги, — уточнил источник. — Майору передавали деньги под контролем сотрудников ФСБ. После задержания через некоторое время всплыл еще один эпизод. Кадровик затребовал у одного из контрактников ошибочно переведенные ему бухгалтерией 270 тысяч рублей командировочных. Майор пообещал лично решить все вопросы, взял наличные от бойца, но до финчасти не донес. Кстати, самое интересное, что по делу нет потерпевших. Контрактники проходили свидетелями. 

Как добавил источник, за аферу с выплатой за ранение подсудимому назначили четыре года колонии строгого режима, по эпизоду с командировочными — два года лишения свободы. В итоге путем сложения наказаний Горшенёв получил пять лет колонии. 

Коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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