«На зарплату нет денег»: власти Михайловки объяснили закрытие муниципальной бани

- В связи с необходимостью реорганизации убыточного предприятия в 2019 году было принято решение о реорганизации муниципального унитарного предприятия «Михайловский банно-прачечный комбинат» путем присоединения к муниципальному унитарному предприятию городского округа город Михайловка Волгоградской области «Городское хозяйство», - говорится в комментарии администрации.
- Череда неблагоприятных событий, таких как мусорная реформа, в результате которой предприятие потеряло доходы от вывоза мусора, решение суда, из-за чего предприятие лишилось своих активов, а так же наличие значительной суммы кредиторской задолженности, накопленной, в том числе, за период деятельности МУП «Михайловский банно-прачечный комбинат», привели к тому, что предприятие не способно отвечать по своим обязательствам, в том числе перед своими сотрудниками по выплате заработной платы. По итогам ежеквартальных заседаний балансовой комиссии, в связи с отрицательной динамикой деятельности предприятия, ростом кредиторской задолженности было принято решение о ликвидации МУП «Городское хозяйство», - цитата из сообщения мэрии Михайловки.
- Оставшимся предложено занять вакантные должности в муниципальных учреждениях, которых на сегодняшний день достаточно, - утверждают в администрации.
- Ликвидационной комиссией неоднократно публиковались сообщения о сдаче в аренду здания и оборудования бани. Однако таких предложений не поступало. В случае поступления предложений об аренде или покупке имущества все они будут рассмотрены, - комментируют в администрации.
Также в мэрии Михайловки ссылаются на Федеральный закон от 27.12.2019 №485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях и Федеральный закон «О защите конкуренции». Так, законодательством предусмотрено, что, если учредителем не приняты или не исполнены решения о ликвидации или реорганизации государственных и муниципальных унитарных предприятий до 1 января 2025 года, такие предприятия подлежат ликвидации в судебном порядке по иску антимонопольного органа, заключили в администрации городского округа.
Напомним, V102.RU сообщало о том, что сотрудники банно-прачечного комбината получили уведомления о ликвидации МУП и предстоящем увольнении. Жителей Михайловки возмутило решение властей избавиться от помывочного заведения с доступными для населения ценами. Кроме того, увольнение почти двух десятков человек, считают жители, усугубит ситуацию с безработицей в городском округе. Горожане уже направили обращения по данному поводу в аппарат губернатора, в прокуратура. Ситуацией заинтересовались и в ОНФ.
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