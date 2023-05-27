Общество

«Дойдем до генпрокурора»: в Михайловке закрывают единственную муниципальную баню

Общество 27.05.2023 19:06
0
27.05.2023 19:06


Жители Михайловки Волгоградской области возмущены закрытием муниципального банно-прачечного комбината. Как рассказали V102.RU горожане, сотрудники муниципального предприятия уже получили уведомления о ликвидации комбината и предстоящем увольнении в июле этого года.
- Эта баня была единственной в городе, доступной по цене для инвалидов, пенсионеров и детей. Стоимость помывки для ребенка здесь составляет 300 рублей, для пенсионеров – 350. А какая здесь парилка! Можно было, конечно, здесь кое-что подремонтировать, но не закрывать же! А у нас чиновники, как всегда, пошли по самому легкому пути – закрыть, ликвидировать, выбросить людей на улицу, а горожан оставить без бани. При этом на строительство катка в городе, на который выделено четверть миллиарда рублей, деньги есть. А на содержание комбината, получается, их не хватает,  - говорят михайловцы.

По словам жителей, баня строилась изначально на случай химической атаки, еще в советские годы, в качестве организации массовой помывочной. Да и федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», принятый еще в 1997 году, согласно которому муниципальные бани относятся к стратегическим объектам на случай войны и мобилизации и при необходимости должны использоваться как помывочные пункты, никто не отменял.

Горожан возмутил тот факт, что решение о ликвидации банно-прачечного комбината чиновники приняли «втихую» - не вынесли этот вопрос на обсуждение жителей.
Между тем, в уведомлениях, которые получили сотрудники муниципального предприятия, в качестве причины ликвидации комбината называется постановление главы администрации городского округа города Михайловки, принятое еще в ноябре 2021 года. В документе указывается, что МУП «Банно-прачечный комбинат» должно быть ликвидировано «в связи с неэффективностью».
Жители Михайловки считают, что закрытие комбината приведет к обострению ситуации с безработицей, а также лишит горожан возможности получать услуги по приемлемой цене.
- На дорогие сауны у людей денег нет. Чиновники не должны принимать решения, которые противоречат интересам граждан, - убеждены горожане.
Жалобы на действия властей Михайловки уже направлены в аппарат губернатора. Горожане намерены собрать подписи под обращениями и к правительству РФ, а также в Генпрокуратуру.
Корреспондент V102.RU пытался получить комментарий у главы городского округа Александра Тюрина, однако дозвониться до чиновника не удалось.
Фото читателей V102.RU


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.05.2023 17:56
Общество 27.05.2023 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2023 17:28
Общество 27.05.2023 17:28
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2023 13:09
Общество 27.05.2023 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2023 11:58
Общество 27.05.2023 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2023 10:11
Общество 27.05.2023 10:11
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2023 08:49
Общество 27.05.2023 08:49
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2023 08:13
Общество 27.05.2023 08:13
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2023 20:49
Общество 26.05.2023 20:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.05.2023 20:25
Общество 26.05.2023 20:25
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2023 16:58
Общество 26.05.2023 16:58
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.05.2023 13:38
Общество 26.05.2023 13:38
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.05.2023 13:28
Общество 26.05.2023 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2023 12:09
Общество 26.05.2023 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2023 09:40
Общество 26.05.2023 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2023 21:13
Общество 25.05.2023 21:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:19
Ватерполистов «Спартака» с Кубком России бурно встретили в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
19:49
В Волгоградской области задохнулся двухмесячный малышСмотреть фотографии
19:06
«Дойдем до генпрокурора»: в Михайловке закрывают единственную муниципальную банюСмотреть фотографии
17:56
Легендарный гандболист Игорь Васильев скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:28
Более 600 тысяч жителей Волгоградской области проголосовали за ремонт туалетов и крышСмотреть фотографии
16:06
В поселке Горьковский в Волгограде нашли тело голого мужчиныСмотреть фотографии
14:51
Капитан волгоградского «Ротора» Сергей Зуйков: «В матче с «Чайкой» нужно выходить и побеждать»Смотреть фотографии
13:09
Сезон нашествия кровопийц начался в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:17
Задержанного за сожжение Корана волгоградца привезли в СИЗО ГрозногоСмотреть фотографии
11:58
Андрей Бочаров поздравил сотрудников УФСБ с 105-летием ведомстваСмотреть фотографии
11:33
Под Волгоградом 4-летнего ребенка ударило токомСмотреть фотографии
10:54
Две волгоградские гандболистки взяли золото на Российско-китайских молодежных играхСмотреть фотографии
10:11
Прокуратура в суде потребовала закрыть скандальный завод в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:36
В Волгоградской области двое 8-летних детей попали под колеса машинСмотреть фотографии
09:17
На трассе Волгоград-Москва Lexus насмерть сбил мужчину на мопедеСмотреть фотографии
09:00
После интимного видео с кадетом под Волгоградом задержали подросткаСмотреть фотографии
08:49
Авиакомпании увеличили количество рейсов из Волгограда в Турцию в 3 разаСмотреть фотографии
08:13
Дожди и грозы в Волгоградской области задержатся до 29 маяСмотреть фотографии
07:51
Под Волгоградом суд арестовал криминальных авторитетов из ДагестанаСмотреть фотографии
21:15
Способна исправиться и дома: пойманная на махинациях глава села в Волгоградской области избежала реального срокаСмотреть фотографии
20:25
Яндекс Погода выяснила, где в Волгоградской области 27–28 мая будет жарче всегоСмотреть фотографии
20:05
Администрация региона: доходы бюджета Волгоградской области за год выросли на 9,6%Смотреть фотографии
18:37
Запретили садиться за руль: в Волгограде суд отпустил домой сбившего подростка водителя «Нивы»Смотреть фотографии
17:04
В России с 1 июня возобновят прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортовСмотреть фотографии
16:58
Женская судьба за книжным переплетомСмотреть фотографии
16:48
В Турцию, Чечню и на Алтай: волгоградцы раскупают путевки на летний отдыхСмотреть фотографии
15:52
В Волгограде на директора ООО «УК Жемчужина» Татьяну Клименко завели уголовное делоСмотреть фотографии
15:14
ГСУ: в Волгоградской области ищут очевидцев смертельного ДТП 12 мартаСмотреть фотографии
14:55
Волгоградский металлургический завод усилил меры пожарной безопасностиСмотреть фотографии
14:31
В Волгограде 500 юных спортсменов из 20 регионов сразятся за призы УФСБ РоссииСмотреть фотографии
 