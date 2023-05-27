



Жители Михайловки Волгоградской области возмущены закрытием муниципального банно-прачечного комбината. Как рассказали V102.RU горожане, сотрудники муниципального предприятия уже получили уведомления о ликвидации комбината и предстоящем увольнении в июле этого года. Жители Михайловки Волгоградской области возмущены закрытием муниципального банно-прачечного комбината. Как рассказали V102.RU горожане, сотрудники муниципального предприятия уже получили уведомления о ликвидации комбината и предстоящем увольнении в июле этого года.





По словам жителей, баня строилась изначально на случай химической атаки, еще в советские годы, в качестве организации массовой помывочной. Да и федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», принятый еще в 1997 году, согласно которому муниципальные бани относятся к стратегическим объектам на случай войны и мобилизации и при необходимости должны использоваться как помывочные пункты, никто не отменял. По словам жителей, баня строилась изначально на случай химической атаки, еще в советские годы, в качестве организации массовой помывочной. Да и федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», принятый еще в 1997 году, согласно которому муниципальные бани относятся к стратегическим объектам на случай войны и мобилизации и при необходимости должны использоваться как помывочные пункты, никто не отменял.





Горожан возмутил тот факт, что решение о ликвидации банно-прачечного комбината чиновники приняли «втихую» - не вынесли этот вопрос на обсуждение жителей. Горожан возмутил тот факт, что решение о ликвидации банно-прачечного комбината чиновники приняли «втихую» - не вынесли этот вопрос на обсуждение жителей.

Жалобы на действия властей Михайловки уже направлены в аппарат губернатора. Горожане намерены собрать подписи под обращениями и к правительству РФ, а также в Генпрокуратуру.

Жалобы на действия властей Михайловки уже направлены в аппарат губернатора. Горожане намерены собрать подписи под обращениями и к правительству РФ, а также в Генпрокуратуру.

Корреспондент V102.RU пытался получить комментарий у главы городского округа Александра Тюрина, однако дозвониться до чиновника не удалось.

Корреспондент V102.RU пытался получить комментарий у главы городского округа Александра Тюрина, однако дозвониться до чиновника не удалось.

- Эта баня была единственной в городе, доступной по цене для инвалидов, пенсионеров и детей. Стоимость помывки для ребенка здесь составляет 300 рублей, для пенсионеров – 350. А какая здесь парилка! Можно было, конечно, здесь кое-что подремонтировать, но не закрывать же! А у нас чиновники, как всегда, пошли по самому легкому пути – закрыть, ликвидировать, выбросить людей на улицу, а горожан оставить без бани. При этом на строительство катка в городе, на который выделено четверть миллиарда рублей, деньги есть. А на содержание комбината, получается, их не хватает, - говорят михайловцы.Между тем, в уведомлениях, которые получили сотрудники муниципального предприятия, в качестве причины ликвидации комбината называется постановление главы администрации городского округа города Михайловки, принятое еще в ноябре 2021 года. В документе указывается, что МУП «Банно-прачечный комбинат» должно быть ликвидировано «в связи с неэффективностью».Жители Михайловки считают, что закрытие комбината приведет к обострению ситуации с безработицей, а также лишит горожан возможности получать услуги по приемлемой цене.- На дорогие сауны у людей денег нет. Чиновники не должны принимать решения, которые противоречат интересам граждан, - убеждены горожане.