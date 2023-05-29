«Лежал в поле»: в Котово нашли тело пропавшего около РОВД 69-летнего пенсионера

В Котово обнаружено тело пропавшего 12 мая 69-летнего мужчины. Как сообщает V102.RU со ссылкой на СУ СК по Волгоградской области, труп был найден в поле в 4,5 километрах от города. На теле повреждений и следов насильственной смерти не выявлено.

– Назначена судебно-медицинская экспертиза, – пояснили в ведомстве.

Напомним, 69-летний Владимир Новиков бесследно исчез 12 мая. По словам дочери пропавшего, последний раз ее отца видели на дороге недалеко от местного РОВД. По одной из версий, пенсионер мог сесть в чужой автомобиль. В ГУ МВД по Волгоградской области сообщали, что в день пропажи в 12-00 ч. пенсионер вышел из здания РОВД, где отбывал административное наказание.

Жители предполагали, что мужчина мог потерять ориентацию из-за скачка давления и заблудиться. Отдел полиции в Котово находится на выезде из города. Вокруг РОВД располагается много заброшек. Пожилого мужчину искали и там, но не нашли.