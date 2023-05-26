Общество

Обводнение Волго-Ахтубинской поймы обсудили на Невском экологическом конгрессе

Общество 26.05.2023 13:38
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26.05.2023 13:38


Проблемы обводнения Волго-Ахтубинской поймы обсудили на круглом столе «Вода – главный ресурс будущего», который состоялся в рамках юбилейного X Невского международного экологического конгресса.
Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» имеет международный статус биосферного резервата ЮНЕСКО, это особая территория, которая признана международным сообществом. 
Проект дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы станет одним из основных драйверов роста экономики региона на ближайшие десятилетия. На всех участниках проекта по дополнительному обводнению лежит серьезная ответственность, и масштаб задачи достаточно большой. На площадке Федерального агентства водных ресурсов была создана рабочая группа, в состав которой уже входят финансовые институты, потенциальные инвесторы, представители Волгоградского края.
Перед нами стоит задача реализации этого проекта с максимальным синергетическим эффектом для экономики и для общества, – отметила начальник управления устойчивого развития ПСБ Екатерина Кузьмина. – Банк принимает участие в этом масштабном проекте.  Инвестиции, по нашим оценкам, могут доходить до 200 млрд рублей. Для привлечения новых источников капитала для проекта и стимулирования инвесторов уделять ему приоритетное внимание мы приняли решение использовать механизм выпуска «синих облигаций». Нужно внедрять стандарты, касающиеся этого направления, и в отчетности, и в формировании финансовых инструментов. Нужен особый подход. ПСБ намерен создать такую конструкцию проекта, которую можно будет тиражировать по другим регионам нашей страны.
Реализация проекта дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы положительно отразится на всех отраслях народного хозяйства: это и решение экологических задач, рост промышленности, сельского хозяйства, рыболовства, занятости населения, повышение продовольственной безопасности и качества жизни людей, а также дальнейший рост количества прямых и косвенных позитивных изменений.

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