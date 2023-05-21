Похитителя саженцев туи задержали в Волгоградской области





Полицейские задержали того, кто выкопал высаженные у школы в городе Суровикино в Волгоградской области саженцы туи. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в совершении этого преступления подозревается 35-летний сельский житель.

Сообщение о хищении неизвестными лицами четырех саженцев туи, стоимостью 18 тысяч рублей, поступило в полицию Суровикино. По подозрению в краже был задержан житель района. Он рассказал полицейским, что ранним утром выкопал приглянувшиеся ему саженцы, чтобы порадовать свою сожительницу.





Туи он привез домой и высадил на своем участке. Хозяйственного селянина задержали на следующий день после посадок. Туи у него изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества). Санкция данной статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



