Происшествия

Похитителя саженцев туи задержали в Волгоградской области

Происшествия 21.05.2023 12:41
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21.05.2023 12:41


Полицейские задержали того, кто выкопал высаженные у школы в городе Суровикино в Волгоградской области саженцы туи. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в совершении этого преступления подозревается 35-летний сельский житель.
Сообщение о хищении неизвестными лицами четырех саженцев туи, стоимостью 18 тысяч рублей, поступило в полицию Суровикино. По подозрению в краже был задержан житель района. Он рассказал полицейским, что ранним утром выкопал приглянувшиеся ему саженцы, чтобы порадовать свою сожительницу. 

Туи он привез домой и высадил на своем участке. Хозяйственного селянина задержали на следующий день после посадок. Туи у него изъяли.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества). Санкция данной статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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