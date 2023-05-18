«До конца июня зачистим»: в Волгограде разобрали легендарный Морятник

На границе Центрального и Ворошиловского районов Волгограда в пойме реки Царицы завершен демонтаж легендарного Морятника. Как сообщает V102.RU, окончательно весь строительный мусор с площадки уберут в июне.





По словам генерального директора «Пересвет-Юг» Алексея Цуканова, демонтажные работы на объекте полностью завершены.

— Сейчас мы ждем дробилку, которая поможет измельчить накопившиеся строительные отходы. Машинами все вывезем на полигон. До конца июня планируем зачистить площадку от строительного мусора, — сообщил Цуканов ИА «Высота 102».





Напомним, что недостроенный детский бассейн между железной дорогой и Астраханским мостом в пойме реки Царица, известный волгоградцам как Морятник, был выкуплен у прежней владелицы. Ранее в «заброшке» собирались панки, готы и даже сатанисты. Долгие годы недострой был излюбленным местом для толкиенистов. Посещали его и любители пейнтбола. В свое время Морятник использовали как полигон для тренировок сил МЧС и ФСБ. Полуразрушенное здание даже стало декорацией к фильмам про оборону Сталинграда.





Активные демонтажные работы стартовали на объекте 6 апреля 2023 года. Рабочие с применением тяжелой техники приступили к разборке плит перекрытий.

Демонтаж проводится в рамках масштабного проекта по благоустройству территории. На месте снесенного недостроя появится технопарк, концепцию которого урбанисты презентовали в июле прошлого года.





В пойме реки Царица в границах от Астраханского моста до улицы Глубокоовражной организуют технологические проезды, велосипедные и пешеходные дорожки, а также спортивные площадки. Согласно официальным данным, реконструкцию проведут на участке в 43 гектара. Как будет выглядеть пойма реки Царицы после масштабного преображения — в специальном материале ИА «Высота 102».













Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»