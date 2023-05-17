Общество

Депутаты Волгоградской облдумы установят новый день трезвости

Общество 17.05.2023 16:59
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17.05.2023 16:59


Депутаты Волгоградской облдумы  готовят изменения в региональный закон, регулирующий розничную продажу алкоголя. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные на сайте регпарламента документы, так, в перечне дней, когда в регионе запрещена продажа спиртного, 27 июня будет заменено на другую дату – на последнюю субботу июня. 
Изменения вносятся в связи с Указом Президента, согласно которому переносится дата празднования Дня молодежи. 
Напомним, в Волгоградской области запрещена продажа спиртного 1 июня, в День защиты детей, 1 сентября, в День знаний, а также 25 января - в День студенчества. Ранее сухой закон объявлялся и 27 июня, на День молодежи. 

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