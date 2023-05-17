На родине Маресьева репетируют парад в честь 107-летия со дня его рождения

В городе Камышине Волгоградской области 20 мая пройдут праздничные мероприятия в честь 107-ой годовщины со дня рождения Героя Советского Союза, легендарного летчика Алексея Петровича Маресьева. В Камышине во всю готовятся к торжествам и репетируют парад, сообщает V102.RU.

Власти этого города сообщают об ограничении движения по ряду улиц Камышина 18 и 20 мая в связи с репетицией парада и проведением праздничных мероприятий.

Так, 18 мая с 15.45 до 16.45 будет перекрыто движение по улице Некрасова в границах от кольца 3 микрорайона до улицы Королева, по ул. Ленина в границах от ул. Терешковой до ул. Некрасова.

20 мая ограничения движения будут с 9.45 до 11.00 на вышеуказанных улицах.

Праздничный день 20 мая начнется с возложения венков и цветов к памятнику А.П. Маресьеву, который находится на пересечении улиц Некрасова и Ленина. Затем в 10.00 подразделения Камышинского гарнизона и учащиеся кадетских классов города пройдут торжественным маршем.

Готовится военно-историческая реконструкция «Переломный Сталинград», которая состоится 20 мая в районе ул. Воинов-интернационалистов, 8. Организаторами этого мероприятия выступают волгоградские реконструкторы «Сталинград-Армия Дон» при поддержке Администрации Волгоградской области и г. Камышина, Фонда социальных проектов «Наследие» и Волгоградского регионального отделения «Российское военно-историческое общество». Известно, что участники клубов воссоздадут события 80-летней давности. Военно-историческая реконструкция посвящена началу Сталинградской битвы – боям в излучине Дона, где сошлись силы частей 62-й, 64-й армий СССР и 6-й армии Вермахта.

Напомним, Алексей Маресьев является уроженцем Камышина. В 1946 году за 19 дней корреспондент «Правды» Борис Полевой написал книгу «Повесть о настоящем человеке», в основу которой легла биография Алексея Маресьева (1916-2001). Автор изменил в книге фамилию летчика на одну букву.

В годы Великой Отечественной войны летчику после ранения ампутировали обе ноги. Однако Маресьев проявил невиданные мужество и настойчивость, добившись, чтобы ему разрешили и дальше летать на боевых самолетах. Всего за время войны он совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов врага: четыре до ранения и семь после. 20 июля 1943 года во время воздушного боя он спас жизни двух советских летчиков и сбил два вражеских самолета.

24 августа того же года Маресьеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен он на Новодевичьем кладбище в Москве.

Фото из архива ИА «Высота 102»