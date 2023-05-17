Дитя Сталинграда, жительница Волгограда Галина Павловна Колесниченко пожаловалась в стриме ОНФ на отсутствие общественного транспорта до автовокзала в Волгограде. Как рассказали V102.RU в общероссийском народном фронте, 88-летняя пенсионерка ранее обращалась к чиновникам с вопросом, почему до автовокзала не ходят городские автобусы или маршрутки. Но на это чиновники отвечали женщине, что организовать муниципальный транспорт до автовокзала невозможно.

– Мне стыдно, я тут холодала и голодала. Я тут родилась и всю жизнь прожила. Воду из лужи пили и пухли от голода. Мне так стыдно за свой город-герой, – со слезами рассказывала Галина Павловна об отписках чиновников.

Ведущая стрима, координатор ОНФ Светлана Калинина тоже призналась, что ей стыдно перед волгоградкой за такое отношение властей.

– Как можно было ответить человеку, хочешь на такси, не хочешь – пешком шуруй. Человечности там тоже нет, – констатировала представитель ОНФ.

Возможность объясниться перед дитем Сталинграда в ОНФ предоставили представителю администрации Волгограда. В эфир вышла Наталья Григорян, начальник управления транспорта и дорожной безопасности департамента городского хозяйства администрации Волгограда.

– Это, действительно, сложный вопрос. Дело в том, что автовокзал находится на тупиковой улице со сложившейся застройкой, поэтому муниципальный транспорт организовать в эту точку невозможно, ему просто негде будет там развернуться. Тем не менее мы сейчас работаем с коллегами из комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и обсуждаем возможность введения дополнительных остановок для пригородного транспорта, который следует до автовокзала. Льготники получат возможность пользоваться пригородным транспортом в черте города по социальным проездным, – заверила чиновница.

В ОНФ пообещали проконтролировать исполнения обещаний городских властей. И напомнили, что город-герой должен быть приспособлен для жителей-героев.