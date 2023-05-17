Общество

«Не хочешь на такси – пешком шуруй»: дитя Сталинграда пожаловалась на транспортную недоступность автовокзала в Волгограде

Общество 17.05.2023 14:43
0
17.05.2023 14:43


Дитя Сталинграда, жительница Волгограда Галина Павловна Колесниченко пожаловалась в стриме ОНФ на отсутствие общественного транспорта до автовокзала в Волгограде. Как рассказали V102.RU в общероссийском народном фронте, 88-летняя пенсионерка ранее обращалась к чиновникам с вопросом, почему до автовокзала не ходят городские автобусы или маршрутки. Но на это чиновники отвечали женщине, что организовать муниципальный транспорт до автовокзала невозможно. 

– Мне стыдно, я тут холодала и голодала. Я тут родилась и всю жизнь прожила. Воду из лужи пили и пухли от голода. Мне так стыдно за свой город-герой, – со слезами рассказывала Галина Павловна об отписках чиновников. 

Ведущая стрима, координатор ОНФ Светлана Калинина тоже призналась, что ей стыдно перед волгоградкой за такое отношение властей. 

 Как можно было ответить человеку, хочешь на такси, не хочешь – пешком шуруй. Человечности там тоже нет, – констатировала представитель ОНФ. 

Возможность объясниться перед дитем Сталинграда в ОНФ предоставили представителю администрации Волгограда. В эфир вышла Наталья Григорян, начальник управления транспорта и дорожной безопасности департамента городского хозяйства администрации Волгограда. 

 Это, действительно, сложный вопрос. Дело в том, что автовокзал находится на тупиковой улице со сложившейся застройкой, поэтому муниципальный транспорт организовать в эту точку невозможно, ему просто негде будет там развернуться. Тем не менее мы сейчас работаем с коллегами из комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и обсуждаем возможность введения дополнительных остановок для пригородного транспорта, который следует до автовокзала. Льготники получат возможность пользоваться пригородным транспортом в черте города по социальным проездным, – заверила чиновница. 

В ОНФ пообещали проконтролировать исполнения обещаний городских властей. И напомнили, что город-герой должен быть приспособлен для жителей-героев. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.05.2023 16:59
Общество 17.05.2023 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 16:18
Общество 17.05.2023 16:18
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 16:03
Общество 17.05.2023 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 14:31
Общество 17.05.2023 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 14:07
Общество 17.05.2023 14:07
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 13:33
Общество 17.05.2023 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 12:02
Общество 17.05.2023 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 11:56
Общество 17.05.2023 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 11:10
Общество 17.05.2023 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 10:09
Общество 17.05.2023 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 09:36
Общество 17.05.2023 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 09:16
Общество 17.05.2023 09:16
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.05.2023 09:06
Общество 17.05.2023 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 08:45
Общество 17.05.2023 08:45
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 18:40
Общество 16.05.2023 18:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:59
Депутаты Волгоградской облдумы установят новый день трезвостиСмотреть фотографии
16:51
Под Волгоградом вдовцу за маткапитал продали землю в 45 раз дороже ее стоимостиСмотреть фотографии
16:29
В Волгоградской области госпитализировали женщину после нападения свиньиСмотреть фотографии
16:18
В Волгоградской области похоронили бойца «Вагнера» Дениса ГущинаСмотреть фотографии
16:03
«Пока мы помним — мы непобедимы»: в Волгограде открыли бюст Василию ЛановомуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
Двухлетняя девочка отравилась крысиным ядом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:43
«Не хочешь на такси – пешком шуруй»: дитя Сталинграда пожаловалась на транспортную недоступность автовокзала в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:31
На родине Маресьева репетируют парад в честь 107-летия со дня его рожденияСмотреть фотографии
14:07
«Кто-то его укусил»: в хуторе Волгоградской области объявили карантин из-за бешеного бычкаСмотреть фотографии
13:33
Волгоградца с полными штанами наркотиков задержали оперативники ГУ МВДСмотреть фотографии
12:12
В Волгоградской области сын задушил отца в День ПобедыСмотреть фотографии
12:06
Гособвинение просит 7,5 лет колонии для изрезавшего девушку в Волжском Аркадия ГригорянаСмотреть фотографии
12:02
«Подождите, пока урожай соберу»: под Волгоградом фермер засеял пшеницей участки для многодетныхСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
«Ждали по несколько месяцев»: в Волгоградской области ликвидировали очередь на инвалидностьСмотреть фотографии
11:38
Сады Придонья приглашают на открытие детского центраСмотреть фотографии
11:33
Родители волгоградских подростков заплатят более 2 млн за детские шалостиСмотреть фотографии
11:26
Рядом была жена. Работавший с газонокосилкой волгоградец погиб от удара токомСмотреть фотографии
11:10
Дорожники назвали срок окончания работ на мосту через Волжскую ГЭССмотреть фотографии
10:27
«Залили "перцем" из-за прически»: в Волгограде массовая драка подростков попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:23
В Волгограде неуступчивый водитель сбил пенсионера на электроскутереСмотреть фотографии
10:09
«Ждем пробки на другом мосту»: в Волго-Ахтубинской пойме закроют на 3 месяца важный поворотСмотреть фотографии
09:55
Волгоградцы просят вернуть им налоговые вычеты на 3,1 млрд рублейСмотреть фотографии
09:36
В Ворошиловском районе Волгограда изменится график движения трамваев из-за ремонта переездаСмотреть фотографии
09:16
«Им представлять культуру страны»: ректор ВГИИК Оксана Луконина – о Победе, студентах и исторической правдеСмотреть фотографии
09:06
Слежка за разрядами молний началась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:45
В Волгоградской области около 500 проб воды признали негоднымиСмотреть фотографии
08:07
В Михайловке обследуют подъезд после хлопка и пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
22:31
«Принесла бензин и подожгла»: стали известны обстоятельства ЧП в МихайловкеСмотреть фотографии
22:11
Волгоградские гандболистки одержали долгожданную победу над "Астраханочкой"Смотреть фотографии
21:19
«Спецслужбы разбираются»: в Михайловке госпитализировали двоих человек после хлопка и пожара в квартиреСмотреть фотографииCмотреть видео
 