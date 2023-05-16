Спикер ГД Володин призвал к борьбе с «наливайками» из-за страданий россиян

Общество 16.05.2023 14:39
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16.05.2023 14:39
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал к борьбе с так называемыми «наливайками», так как «от этого страдают люди». Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Дума ТВ», сегодня в Госдуме было принято решение о создании рабочей группы по разработке законопроекта, который поможет пресекать деятельность таких заведений.
Вячеслав Володин отметил, что данное предложение – это инициатива депутатов, обративших внимание на существующую в законодательстве лазейку, благодаря которой такие заведения могут продавать алкоголь круглосуточно.
– Днем они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью работают как кафе. Люди от этого страдают, –заявил спикер.
Также он предложил проанализировать правоприменение действующих законов, подключив Генпрокуратуру, Роспотребнадзора и навести в конечном итоге порядок в этой сфере.
Фото сайта Госдумы РФ
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