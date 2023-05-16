Андрей Бочаров принял участие в работе Совета при МИД РФ

Андрей Бочаров принял участие в работе Совета глав субъектов РФ при МИД России под председательством Сергея Лаврова. Как сообщает V102.RU, центральной темой рабочего совещания стало развитие между регионами и их партнерами в странах Центральной Азии.

— В ходе заседания глава региона представил предложения Волгоградской области, — пояснили в пресс-службе обладмина.

Напомним, что в 2022 году более 20 волгоградских организаций заключили контракты с компаниями стран Центральной Азии. Было подписано 60 договоров. Многие из предприятий Волгоградского региона впервые вышли на этот рынок.

В целом, по итогам прошлого года внешнеторговый оборот субъекта со странами этого региона увеличился на 25%. Волгоградские компании поставляют на экспорт в основном продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Фото: МИД России