

С сегодняшнего дня новая схема движения начала действовать на ул. Чуйкова от улицы 13-й Гвардейской до улицы Краснознаменской. Проезжая часть на протяжении всего указанного участка стала односторонней с направлением движения в сторону ул. Краснознаменской, рассказали V102.RU в администрации Волгограда. При этом приоритет в движении на ней получили велосипедисты и самокатчики. В то же время тротуары полностью освободили от этого вида транспорта.



Пешеходы имеют право пересекать проезжую часть в любом месте, не создавая при этом помех для автомобильного транспорта, велосипедов и СИМ, предельная скорость движения которых ограничена 20 км/ч. При этом еженедельно по выходным дням и с 20.00 пятницы на улице Чуйкова от Музыкального театра до ул. Ленина будет действовать пешеходный режим – движение автомобильного транспорта в этот период полностью запрещается.





Между тем, по наблюдениям корреспондента V102.RU, утром в понедельник улицу Чуйкова не заполонили самокаты и велосипеды. Возможно, о новшествах в движении знают еще не все.

Ранее, напомним, в администрации Волгограда объяснили решение об изменении схемы движения большим скоплением отдыхающих в районе Центральной набережной.

Несмотря на то, что водителей посредством установленных знаков и нанесенной разметки предупредили, что они будут обязаны уступать дорогу как велосипедистам, так и самокатчикам, некоторые волгоградцы все же опасаются, что эта новая схема вызовет хаос и приведет к росту ДТП.





Фото Павла Мирошкина/ИА "Высота 102"