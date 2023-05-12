Общество

Отбил атаку боевиков. Волгоградским школьникам рассказали о подвиге майора Уракова

Общество 12.05.2023 21:33
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12.05.2023 21:33


В средней школе № 24 Волжского ученикам рассказали о подвиге майора Олега Уракова, погибшего в КТО на территории Чечни в 2003 году. Как сообщает V102.RU, сотрудник УФСБ по Волгоградской области спас боевых товарищей, отбив атаку боевиков. 

— Сотрудник Управления майор Олег Валентинович Ураков погиб 12 мая 2003 года в ходе проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики, — рассказали на линейке «Вахта памяти». — В апреле 2003 года в составе оперативно-боевой группы участвовал в проведении специального мероприятия в одном из селений. При следовании в пункт постоянной дислокации автомобиль с сотрудниками попал в засаду боевиков и подвергся интенсивному обстрелу из автоматического оружия и гранатометов. Во многом благодаря самоотверженным действиям офицера атаку бандитов удалось отбить и предотвратить гибель сотрудников.


12 мая 2003 года в непосредственной близости от здания отдела в Надтеречном районе УФСБ России по ЧР боевики взорвали начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль. В результате диверсионно-террористического акта офицер получил ранение, несовместимое с жизнью.

— За мужество и отвагу, проявленную при исполнении воинского долга, Указом президента Российской Федерации награжден посмертно орденом Мужества, — рассказали школьникам сотрудники регионального управления. 

Представители УФСБ посетили класс, в котором находится Парта Героя имени майора Уракова и пообщались с учащимися. 


Также в памятном мероприятии приняли участие представители Совета ветеранов Управления и руководство школы. Ветераны и молодое поколение чекистов возложили цветы на могиле погибшего офицера. 


Олег Ураков в 1989 году окончил в Волжском среднюю школу № 24. В 1992-м с отличием выпустился из Свердловского высшего военно-политического танко-артиллерийского училища. В августе 1995 года поступил на службу в органы безопасности. Служил на оперативных должностях в УФСБ России по Волгоградской области. В 2002-м Уракова как способного и перспективного офицера направили в служебную командировку в Чеченскую Республику. Неоднократно участвовал в спецоперациях по освобождению заложников, изъятию оружия и боеприпасов.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области

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