«Пусть меня не покинет мужество»: под Волгоградом школьникам рассказали о подвиге майора Кораблева

Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области посетили Новополтавскую среднюю школу имени майора Александра Кораблева. Как сообщает ИА «Высота 102», 28-летний сотрудник органов госбезопасности погиб 5 октября 2001 года, прикрывая оперативную группу, в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Известно, что Александр Кораблев окончил школу в селе Новая Полтавка Старополтавского района Волгоградской области. В 1995 году выпустился из Волгоградского педагогического института. Вернулся работать учителем в родную школу. Буквально через год Кораблев поступил на службу в органы безопасности.

— Служил на оперативных должностях в УФСБ России по Волгоградской области, — рассказали информагентству в региональном управлении УФСБ. — В 2000 году его как способного, перспективного офицера направили в служебную командировку в Чеченскую Республику. Кораблев неоднократно участвовал в спецоперациях по освобождению заложников, изъятию оружия и боеприпасов.





В тот день, 5 октября 2001 года, Александр Кораблев возглавил оперативную группу, выехавшую на разведку местности. При подъезде к населенному пункту Керлаюрт Грозненского района автомобиль с сотрудниками подорвался на управляемом фугасе и подвергся обстрелу.

Двое военнослужащих, в том числе командир, получили тяжелые ранения. Сотрудники заняли круговую оборону и вступили в бой. Подоспевшими на помощь силами банда была рассеяна. От полученных ранений офицер скончался на месте боестолкновения.

— За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные в борьбе с преступностью, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ Кораблев посмертно представлен к ордену Мужества, — добавили в управлении УФСБ по региону. — Похоронен на кладбище села Новая Полтавка.

Каждый год 5 октября в школе, названой в честь Кораблева, проходит линейка «Вахта памяти». Школьники, учителя и коллеги Александра, возлагают цветы на могиле погибшего при исполнении воинского долга сотрудника УФСБ.

В школе, где учился будущий герой, есть посвященный ему стенд, где рядом с одной из фотографий можно прочитать слова, которые взяты из дневника погибшего: «Пусть меня не покинет мужество».

Фото: УФСБ России по Волгоградской области