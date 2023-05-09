Уедут все, но не сразу: центр Волгограда по традиции сковали пробки после праздничного салюта

Центр Волгограда по сложившейся за годы традиции сразу по окончании праздничного артиллерийского салюта сковали автомобильные пробки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на онлайн-сервис «Яндекс Карты», движение в эти минуты затруднено на всех центральных улицах, а также на проспекте Ленина, начиная от площади Возрождения до ул. Рабоче-Крестьянской.





Наиболее сложная обстановка отмечается на дорогах, прилегающих к местам массовых мероприятий: около Мамаева кургана, на ул. Советской и Чуйкова, Коммунистической и Володарского. На Первой продольной серьезный транспортный затор образовался по направлению в Ворошиловский район на участке от ЦПКиО до 7-й Гвардейской.





Напомним, что общественный транспорт вечером 9 мая переведен на усиленный режим работы в Волгограде. Пусть не сразу, но все горожане смогут спокойно разъехаться по домам и в северном, и в южном направлениях: интервал движения трамваев, троллейбусов, автобусов и составов СТ сокращен до 4 минут, а курсировать на линии общественный транспорт будет как минимум до полуночи. Если потребуется, муниципалитет готов вывести на линии троллейбусы и после 24.00.

Подробнее о работе общественного транспорта в Волгограде этим вечером – в нашем специальном материале.