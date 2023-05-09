Общество

Уедут все, но не сразу: центр Волгограда по традиции сковали пробки после праздничного салюта

Общество 09.05.2023 22:51
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09.05.2023 22:51


Центр Волгограда по сложившейся за годы традиции сразу по окончании праздничного артиллерийского салюта сковали автомобильные пробки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на онлайн-сервис «Яндекс Карты», движение в эти минуты затруднено на всех центральных улицах, а также на проспекте Ленина, начиная от площади Возрождения до ул. Рабоче-Крестьянской. 


Наиболее сложная обстановка отмечается на дорогах, прилегающих к местам массовых мероприятий: около Мамаева кургана, на ул. Советской и Чуйкова, Коммунистической и Володарского. На Первой продольной серьезный транспортный затор образовался по направлению в Ворошиловский район на участке от ЦПКиО до 7-й Гвардейской. 


Напомним, что общественный транспорт вечером 9 мая переведен на усиленный режим работы в Волгограде. Пусть не сразу, но все горожане смогут спокойно разъехаться по домам и в северном, и в южном направлениях: интервал движения трамваев, троллейбусов, автобусов и составов СТ сокращен до 4 минут, а курсировать на линии общественный транспорт будет как минимум до полуночи. Если потребуется, муниципалитет готов вывести на линии троллейбусы и после 24.00. 

Подробнее о работе общественного транспорта в Волгограде этим вечером – в нашем специальном материале

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