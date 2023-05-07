Общество

Волгоградцы увидят первый показ «Света Великой Победы»

Общество 07.05.2023 21:00
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07.05.2023 21:00


Жители Волгограда и гости города-героя сегодня вечером, 7 мая, впервые увидят аудиовизуальную инсталляцию «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане. Как сообщает ИА «Высота 102», также сегодня будет демонстрироваться световая инсталляция на стеклянном мемориальном выставочном комплексе «Бронекатер БК-31».

— Кроме подпорных стен и монумента «Родина-мать зовет!» в этом году в инсталляции будут задействованы дополнительные территории Мамаева кургана. Погружаться в единое художественное пространство зрители будут уже на Аллее тополей, — рассказали ранее информагентству организаторы показа на главной высоте России. 

Напомним, что увидеть инсталляцию «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане можно 7 мая и 8 мая в 21.00, 22.00, 23.00, а в День Победы, 9 мая, в 21.00, 21.45, 23.00. В свою очередь световая инсталляция на БК-31 пройдет 7 и 8 мая в 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30. 9 мая показ организуют в 20.30, 21.00, 21.45.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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