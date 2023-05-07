«Юля ему сразу понравилась»: мобилизованный волгоградец приехал из зоны СВО, чтобы увидеть новорожденную дочь

Они вместе уже пять лет. Когда-то А. поселился на одной улице со своей будущей женой. Только она тогда об этом еще не знала. Сегодня мобилизованный боец приехал из зоны СВО на выписку в роддом № 2 в Центральном районе Волгограда, чтобы увидеть свою новорожденную дочь и супругу Юлю.

По словам сестры роженицы, Анастасии, А. первый раз за полгода отпустили в отпуск.

— Теперь Юля у нас многодетная мама. Они очень хотели девочку. У них двое детей — мальчики Александр и Андрей. Старшему 17 лет, младшему всего два года. И представляете, как все сложилось, — удивляется родственница волгоградки. — А. приехал прямо в форме с огромным букетом хризантем. Ему дали дочку, он взял ее на руки и прижал к себе. Это было так трогательно.





Анастасия поделилась, что новорожденную назвали Екатериной.

— Младшенький взял Катю на руки, совсем как взрослый. Теперь вся большая семья в сборе. Папа будет две недели только с ними. Они поженились с Юлькой пару лет назад. Представляете, жили друг напротив друга. Ну и закрутилось. Юля ему сразу понравилась.

Анастасия говорит, что А. до мобилизации работал на одном из местных сельскохозяйственных предприятий водителем. Супруга — там же, всегда рядом с ним.

— Он у нас кремень. Срочную проходил на Дальнем Востоке тоже водителем. Знаю, что на фронте теперь стрелком. Переживаем за него, конечно, как без этого, — говорит Анастасия. — Он так с дочкой носится — счастливый. Две недели быстро пролетят, но, что есть, то есть. Верим, надеемся, и ждем дома с победой.

Фото: личный архив семьи