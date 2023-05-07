Общество

В восьми районах Волгограда после 9 мая отключат горячую воду

Общество 07.05.2023 18:57
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07.05.2023 18:57


После майских праздников жителям Волгограда стоит приготовиться к плановому отключению горячей воды. Как сообщает ИА «Высота 102», в зону ограничений попадают все восемь районов города-героя. 

ИА «Высота 102» публикует полный список адресов на отключение: 

Тракторозаводский район 

с 16 мая по 26 мая 

улица Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а

улица Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38

улица Дегтярева, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51

улица Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32

улица Клименко, 7, 7а, 9, 11

проспект имени В. И. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227

улица Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69

улица Демьяна Бедного, 2а

улица Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19

улица 95-й Гвардейской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

улица Быкова, 4а

улица Рыкачева, 6, 14, 16, 22, 24

улица Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16

улица Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11

улица Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11

улица Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

улица Батова, 1, 3, 5, 9, 10

улица Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11

улица Андреева, 13

улица Атласова, 16

улица Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а

улица Салтыкова-Щедрина, 1, 5, 7

с 30 мая по 9 июня 

улица Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

улица Мясникова, 2, 8, 16

улица Николая Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44

улица Грамши, 43, 45, 47, 49, 51

улица Набережная Волжской Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39;

улица Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30

улица Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20

улица Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14

улица Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13

улица Кастерина, 2, 4, 6

Краснооктябрьский район

с 10 мая по 19 мая 

улица Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70

улица 39-й Гвардейской, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33

улица Рихарда Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60

улица Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25 ,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70

улица Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

улица Вершинина 5, 7, 24

улица Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7

улица 4-х Связистов, 25а, 25б

улица Правды, 2, 4

улица Лермонтова, 30

улица Нестерова, 16, 16А

улица Высокая, 18а, 18б

улица Промышленная, 10

улица Новоремесленная, 13

с 15 мая по 25 мая 

проспект Металлургов, 72, 74, 76, 78

улица Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68

улица Еременко, 35

улица Титова, 36А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

улица Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11,13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28

улица Бажова, 7, 9

улица Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31

улица Качалова, 48, 52

улица Аэрофлотская, 62

улица 40 домиков, 18

с 16 мая по 26 мая 

улица Ватутина, 8, 10, 12, 14

улица Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31

улица Курильская, 5, 7, 9

с 22 мая по 31 мая 

улица Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 142, 142а, 144, 146

улица Гончарова, 5, 7, 9

проспект Металлургов, 30, 32, 34

улица Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 55, 56, 61, 63

улица Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47

улица Богунская, 10А, 12, 16

улица Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1

улица Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5

улица Клары Цеткин, 5, 7

переулок Аэропортовский, 2, 6, 8

улица Короткая, 23, 25, 27

улица 39-й Гвардейской, 6, 8

улица Варшавская, 4, 6, 7

улица Новоремесленная, 3,5

улица Титова, 20А

улица Депутатская, 4, 6, 9А, 11А, 15А

улица Пельше, 9, 11, 13, 15

с 16 мая по 29 мая 

улица Автомагистральная, 1, 3, 5 

Дзержинский район 

с 10 мая по 11 мая 

улица Ангарская, 7а, 7б, 7г, 7д, 9б, 9г, 9в, 13

улица Жирновская, 2, 9

улица Тимофеева, 10

улица Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19

улица Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18

улица Щербины, 10

улица Бурейская, 1, 1а, 1б, 1в, 1д

с 15 мая по 25 мая 

улица Новодвинская, 42, 44, 50, 52, 54

бульвар 30-летия Победы, 6, 11а, 11г, 15а, 15г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 19б, 20, 22, 23/1, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 50, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72

улица 8-й Воздушной Армии, 5, 9, 11, 15, 15а, 19

улица Симонова, 2, 2а, 18, 20, 22, 24, 26

улица Московская, 5а, 6а, 7б

улица Качинцев, 108, 110, 112

с 18 мая по 31 мая 

улица Танкистов, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20

улица 51-й Гвардейской Дивизии, 53, 55, 57, 61, 63, 65

улица Космонавтов, 59, 61

улица Восточно-Казахстанская, 16, 18

с 24 мая по 6 июня 

улица Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69в, 69г, 71, 71а, 71 б, 108, 112, 114, 116

улица Рыбалко, 3, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14 а, 14 б, 16

улица Римского-Корсакова, 8

с 29 мая по 8 июня 

улица 51-й Гвардейской Дивизии, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56

улица Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14

улица Полесская, 6

улица Республиканская, 12, 14,16, 20, 22, 24

улица Кутузовская, 1, 9

улица Савкина, 2, 4, 6, 10, 12,14,16

улица Толбухина, 9, 36, 38, 40

улица Колпинская, 1а,1б,9,11

улица Гейне, 1а, 3а,17а, 19, 21, 21а

улица Ессентукская, 3, 19

улица Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а

улица Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140, 142

улица Шекснинская, 8а, 10а, 12а, 16

улица Панкратовой, 60

улица Фестивальная, 17

Центральный район 

с 29 мая по 8 июня 

проспект имени В. И. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 59р, 60

улица Глазкова, 14б, 15, 22, 23, 27

улица Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 18б, 20

лица Землянского, 3, 5, 9

улица Бакинская, 2, 2а, 13

улица Коммунальная, 18

улица 7-й Гвардейской, 6, 7, 12а, 17а

улица Наумова, 14

улица Краснознаменская, 6, 8;

улица Ленина, 6, 11

улица Пражская, 1

улица Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38

улица Чуйкова, 37, 51а, 55

улица Порт-Саида, 7а

улица Комсомольская, 6, 8

улица Коммунистическая, 56

с 16 мая по 29 мая 

улица Скосырева, 1а, 1б

с 30 мая по 12 июня 

улица Новороссийская, 43

улица Чапаева 8, 10, 18

Ворошиловский район

с 10 мая по 23 мая 

улица Буханцева, 20, 22

улица Липецкая, 3, 3а

улица Воркутинская, 3

с 15 мая по 25 мая 

улица Козловская, 16, 16а, 25, 37, 47б

улица Клинская, 33, 34, 35

улица Калинина, 19, 21, 23, 25

улица Канунникова, 9

улица Огарева, 1, 2, 7, 21б

улица Рабоче-Крестьянская, 21, 25, 27

улица Баррикадная, 19, 19А

улица Иркутская, 8

улица Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31

улица Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12

улица Каменская, 4, 6, 8, 10

улица Лавочкина, 2, 3/1, 3/2, 5, 6/1, 7, 10/1, 10А

улица Краснослободская, 17, 19

улица Кузнецкая, 12, 16, 18, 20

улица Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

улица Моздокская, 3, 5, 7

улица Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3

улица Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19

улица Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18

улица Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18/1

улица Липецкая, 5, 7

улица Новоузенская, 10а

улица Профсоюзная, 16а, 20

улица Ковровская, 4

улица Бобруйская, 1, 1а

улица Пугачевская, 5а, 5г, 5д

улица Гомельская, 7

Советский район 

с 11 мая по 12 мая 

улица 35-й Гвардейской, 4, 21, 1/1, 3/1

улица Родниковая, 14, 16, 18

улица имени Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30

проспект Университетский, 49, 54, 57, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98

улица имени академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7

улица Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

улица 50-летия ВЛКСМ, 2, 4

улица Славская, 3, 10, 12

улица имени Полухина, 2/1, 2/2

улица Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50

улица Тормосиновская, 12

улица Даугавская, 4, 5, 7а, 20

улица Петровская, 9

улица Калининградская, 2 а, 21

улица Краснопресненская, 3

переулок Удмуртский, 2

с 18 мая по 31 мая 

улица Валентины Терешковой, 17, 19, 21, 54

улица Волгоградская, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9

с 25 мая по 5 июня 

улица Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20

улица Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21

улица Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7

улица Льва Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7

улица Аджарская, 35, 37, 16, 18

улица Карла Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19

Кировский район 

с 11 мая по 22 мая 

улица Кирова, 74, 86а

улица Тополевая, 9

улица Курчатова, 10а, 18

Красноармейский район 

с 10 мая по 11 мая 

поселок Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

улица Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 55

улица Сидорова, 3

улица Алийская, 16, 18

улица Судостроительная, 39, 43, 45

улица Электростальская, 11

с 22 мая по 30 мая 

улица Куйбышева, 47, 47а, 49, 51, 53, 59, 59, 87

улица Колесная, 84

с 23 мая по 30 мая 

улица Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34

бульвар Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37

улица Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22

проспект Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62

улица Тельмана, 14, 19

улица Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а

улица Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55

улица Доценко, 35а

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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