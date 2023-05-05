Волгоградцы увидят белые следы в ночном небе с 5 по 6 мая

Общество 05.05.2023 07:56
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05.05.2023 07:56
Первая половина мая станет периодом действия метеорного потока Эта-Аквариды. Как рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградском планетарии, максимум интенсивности этих небесных тел придется в ночь с 5 на 6 мая.
Эта-Аквариды — очень быстрые метеоры, влетающие в атмосферу Земли со скоростью 66 км в сек, они имеют белый цвет и часто оставляют на небе следы. Но на небе Волгограда метеоры этого потока вспыхивают в утренние часы, перед рассветом, поэтому условия для наблюдения не совсем неблагоприятные.
Звездопад во всей красе смогут видеть жители тропиков и экваториальных районов. Однако отголоски этого явления все-таки можно наблюдать и в нашем городе.Фото Волгоградского планетария
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