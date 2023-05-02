Реконструкция легкоатлетического манежа в Волгограде подходит к финишу

Общество 02.05.2023 11:51
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02.05.2023 11:51
Реконструкция легкоатлетического манежа Волгоградской государственной академии физической культуры выполнена на 70% от запланированного объема. Сдать объект, как заявлялось ранее, обещают по плану - в 2023 году.
– На сегодняшний день специалисты в полном объеме выполнили работы по остеклению фасада здания, а также устройству внутренних перегородок. Завершены работы по монтажу систем освещения и дымоудаления. Кроме того, на спортивной арене установлено звуковое оборудование, – сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».
Реконструкция этого спортивного объекта началась в 2021 году. В марте 2021-го в манеже, где велись строительные работы, произошел пожар. Выгорели помещения на площади 100 квадратных метров. Никто не пострадал. Общая площадь учебно-спортивного корпуса легкой атлетики и футбола составляет около 17 тысяч кв.м.
В настоящее время на объекте подходят к концу отделочные работы, монтаж инженерных систем и дверных блоков. Специалисты также приступили к благоустройству прилегающей территории. На легкоатлетической арене с трибунами на 850 мест в обновляемом манеже спортивного центра уже возведены стационарные виражи. Для новых беговых дорожек закуплено специальное покрытие российского производства.
В обновленном манеже появятся тир для пулевой и пневматической стрельбы, тренажерный зал для силовой подготовки, учебные аудитории и помещения кафедр. В процессе реконструкции корпуса будут также обновлены помещения для студентов, медпункт и буфет.
На площадке учебно-спортивного корпуса будут проводиться соревнования регионального уровня по легкой атлетике, а также тренировочные занятия по различным видам спорта.
Фото Единого заказчика в сфере строительства
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