Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области ввели желтый уровень опасности

В Волгоградской области из-за гроз и шквалистого ветра введен желтый уровень опасности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Гидрометцентр России, предупреждение будет действовать еще сутки.

— Из-за грозы период предупреждения будет действовать до 18.00 сегодняшних суток, — уточняется в прогностической карте предупреждений для Южного федерального округа. — Период предупреждения из-за порывов ветра до 15-20 м/с в сочетании с грозами продлен до 18.00 вторника, 2 мая.

Ранее журналисты «Высота 102» сообщали, что в регионе снова ожидаются дожди и похолодание до +2 °С. Сегодня в Волгограде столбики термометров показывают +18...+20 °С днем при порывах ветра до 15-20 м/с.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»