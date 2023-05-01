В Волгограде готовят к открытию магазины ушедших из России брендов Zara, Bershka и Pull & Bear. Как сообщает ИА «Высота 102», последние приготовления идут в Ворошиловском ТЦ.





— Вчера здесь были менеджеры, суетились внутри торгового зала, раскладывали товар, — рассказали продавцы соседней с закрывшимся магазином Zara торговой точки. — В Москве уже открыли, теперь, наконец, у нас. В первых числах мая ждем.





В администрации Ворошиловского ТЦ сообщили, что магазины откроются в мае после ребрендинга. Любимый многими волгоградцами магазин Zara примет покупателей под вывеской Maag, Bershka возобновит работу под названием Ecru, а Pull & Bear переименуют в DUB. Обновленные вывески и quar-коды с информацией о новых торговых точках уже красуются на витринах.





Напомним, что первые сообщения о возвращении на рынок известных брендов масс-маркета появились в марте 2023 года. Уточнялось, что магазины откроются в апреле.

Фото: читатели ИА «Высота 102»