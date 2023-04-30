Знаменитые футболисты опробовали поле Волгоград Арены перед ретро-матчем





Сегодня, 30 апреля, на Волгоград Арене состоялась тренировка игроков перед ретро-матчем «Победа». Как сообщает ИА «Высота 102», футболисты «Динамо» и «Спартака» на своих половинах поля провели легкую разминку с пасами и ударами по воротам. В составе москвичей появились такие известные спортсмены как Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Филимонов, Виктор Онопко и многие другие. А волгоградцы, в свою очередь, были представлены Олегом Веретенниковым, Валерием Есиповым, Виталием Абрамовым и другими ветеранами нашего футбола.

Сегодня, 30 апреля, на Волгоград Арене состоялась тренировка игроков перед ретро-матчем «Победа». Как сообщает ИА «Высота 102», футболисты «Динамо» и «Спартака» на своих половинах поля провели легкую разминку с пасами и ударами по воротам. В составе москвичей появились такие известные спортсмены как Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Филимонов, Виктор Онопко и многие другие. А волгоградцы, в свою очередь, были представлены Олегом Веретенниковым, Валерием Есиповым, Виталием Абрамовым и другими ветеранами нашего футбола.





- Хотим подарить настоящий праздник болельщикам, - признался Валерий Газзаев. – Тот матч в Сталинграде был символом зарождения жизни. Сегодня в условиях изоляции, когда наших футболистов не пускают на европейские первенства, мы хотим проводить как можно больше мероприятий в стране и развивать спорт, в том числе и футбол, и дарить эмоции его поклонникам.

- Хотим подарить настоящий праздник болельщикам, - признался Валерий Газзаев. – Тот матч в Сталинграде был символом зарождения жизни. Сегодня в условиях изоляции, когда наших футболистов не пускают на европейские первенства, мы хотим проводить как можно больше мероприятий в стране и развивать спорт, в том числе и футбол, и дарить эмоции его поклонникам.





Олег Романцев был солидарен с коллегой и выразил надежду на то, что завтрашний матч пройдет в хорошей атмосфере. Легендарный тренер признался, что его футболисты до сих пор обладают высоким мастерством. Игроки обеих команд поделились и своими ожиданиями от предстоящего праздника. И признавались, что мечтают победить.







Напомним, ретро-матч «Победа» состоится в Волгограде завтра, 1 мая. Начало поединка – в 20-00 ч. Трибуны Волгоград Арены, вмещающая 45 тысяч человек, будут полностью заполнены болельщиками. Вход для зрителей – бесплатный, по пригласительным билетам, которые уже фактически все реализованы. Прямая трансляция на "Матч ТВ"



В связи с проведением масштабного мероприятия в Волгограде усилят работу общественного транспорта, также будут назначены две дополнительные электрички.

В связи с проведением масштабного мероприятия в Волгограде усилят работу общественного транспорта, также будут назначены две дополнительные электрички.





После матча перекроют движение на Первой продольной магистрали и прилегающим к стадиону улицам в связи с большим потоком болельщиков. После матча перекроют движение на Первой продольной магистрали и прилегающим к стадиону улицам в связи с большим потоком болельщиков.

Иван Тюгаев

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За футболистами наблюдали не менее именитые тренеры, которые завтра поведут своих игроков в «бой» - Валерий Газзаев, Владимир Файзулин, Олег Романцев, Ринат Дасаев. По признанию легендарных наставников, которые еще помнили старый стадион в Волгограде, новая арена произвела на них сильное впечатление, как и изменившийся в лучшую сторону город.Наставники клубов-соперников не скрывали, что настроены на победу. Как и футболисты в далеком 1943 году, вышедшие на поле в полуразрушенном Сталинграде.