Общество

Знаменитые футболисты опробовали поле Волгоград Арены перед ретро-матчем

Общество 30.04.2023 21:11
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30.04.2023 21:11


Сегодня, 30 апреля, на Волгоград Арене состоялась тренировка игроков перед ретро-матчем «Победа». Как сообщает ИА «Высота 102», футболисты «Динамо» и «Спартака» на своих половинах поля провели легкую разминку с пасами и ударами по воротам. В составе москвичей появились такие известные спортсмены как Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Филимонов, Виктор Онопко и многие другие. А волгоградцы, в свою очередь, были представлены Олегом Веретенниковым, Валерием Есиповым, Виталием Абрамовым и другими ветеранами нашего футбола.
За футболистами наблюдали не менее именитые тренеры, которые завтра поведут своих игроков в «бой» - Валерий Газзаев, Владимир Файзулин, Олег Романцев, Ринат Дасаев. По признанию легендарных наставников, которые еще помнили старый стадион в Волгограде, новая арена произвела на них сильное впечатление, как и изменившийся в лучшую сторону город.
Наставники клубов-соперников не скрывали, что настроены на победу. Как и футболисты в далеком 1943 году, вышедшие на поле в полуразрушенном Сталинграде.

- Хотим подарить настоящий праздник болельщикам, - признался Валерий Газзаев. – Тот матч в Сталинграде был символом зарождения жизни. Сегодня в условиях изоляции, когда наших футболистов не пускают на европейские первенства, мы хотим проводить как можно больше мероприятий в стране и развивать спорт, в том числе и футбол, и дарить эмоции его поклонникам.

Олег Романцев был солидарен с коллегой и выразил надежду на то, что завтрашний матч пройдет в хорошей атмосфере. Легендарный тренер признался, что его футболисты до сих пор обладают высоким мастерством.  Игроки  обеих команд  поделились и своими ожиданиями  от предстоящего праздника. И признавались, что мечтают победить.

Напомним, ретро-матч «Победа» состоится в Волгограде завтра, 1 мая. Начало поединка – в 20-00 ч. Трибуны Волгоград Арены, вмещающая 45 тысяч человек, будут полностью заполнены болельщиками. Вход для зрителей – бесплатный, по пригласительным билетам, которые уже фактически все реализованы. Прямая трансляция на "Матч ТВ"
В связи с проведением масштабного мероприятия в Волгограде усилят работу общественного транспорта, также будут назначены две дополнительные электрички.

После матча перекроют  движение на Первой продольной магистрали и прилегающим к стадиону улицам в связи с большим потоком болельщиков.
Иван Тюгаев
Фото автора

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