Сотрудник ТЦ в Волгограде прописал в своей комнате 10 иностранцев





В фиктивной постановке на учет иностранных граждан подозревается 60-летний технический работник торгового центра в Волгограде. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, мужчина зарегистрировал в своей комнате общежития 10 граждан Узбекистана.

При этом поселять их на своей жилплощади он не спешил, так как знал, что жить они будут в других местах. Факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан выявили сотрудники миграционного подразделения Красноармейского районного отдела полиции.

Задержанный в содеянном сознался. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.



