Сотрудник ТЦ в Волгограде прописал в своей комнате 10 иностранцев

Происшествия 29.04.2023 10:32
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29.04.2023 10:32
В фиктивной постановке на учет иностранных граждан подозревается 60-летний технический работник торгового центра в Волгограде. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, мужчина зарегистрировал в своей комнате общежития 10 граждан Узбекистана.
При этом поселять их на своей жилплощади он не спешил, так как знал, что жить они будут в других местах. Факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан выявили сотрудники миграционного подразделения Красноармейского районного отдела полиции.
Задержанный в содеянном сознался. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
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