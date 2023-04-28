Владимир Путин подписал закон о «Жителях осажденного Сталинграда»

Президент России Владимир Путин 28 апреля подписал закон о приравнивании лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда», к ветеранам Великой Отечественной войны. Документом пережившим Сталинградскую битву россиянам гарантируются меры социальной защиты.
Как сообщает ИА «Высота 102», Федеральный закон от 28.04.2023 № 137-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» был опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации сегодня утром.
Напомним, что знаком «Житель осажденного Сталинграда» награждены граждане, которые во время Сталинградской битвы с 23 августа 1941 года по 2 февраля 1943 года находились на территории города Сталинграда. С момента учреждения Почетного знака его вручили 3,5 тысячи жителям.
Лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Сталинграда», будут предоставлены следующие права и льготы:
- право на одновременное получение двух пенсий (пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости) и на повышение пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца,
- право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг,
- право на освобождение от уплаты консульских сборов и сборов в счёт возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий,
- право на освобождение от уплаты курортного сбора.
С просьбами об изменении федерального законодательства, напоминает ИА «Высота 102» неоднократно обращались к представителям власти разных уровней члены ВОО «Дети Сталинграда». Инициатива была поддержана ветеранским сообществом, а позже и губернатором региона Андреем Бочаровым.