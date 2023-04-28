Общество

Владимир Путин подписал закон о «Жителях осажденного Сталинграда»

Общество 28.04.2023 11:10
0
28.04.2023 11:10


Президент России Владимир Путин 28 апреля подписал закон о приравнивании лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда», к ветеранам Великой Отечественной войны. Документом пережившим Сталинградскую битву россиянам гарантируются меры социальной защиты. 

Как сообщает ИА «Высота 102», Федеральный закон от 28.04.2023 № 137-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» был опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации сегодня утром.  

Напомним, что знаком «Житель осажденного Сталинграда» награждены граждане, которые во время Сталинградской битвы с 23 августа 1941 года по 2 февраля 1943 года находились на территории города Сталинграда. С момента учреждения Почетного знака его вручили 3,5 тысячи жителям.

Лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Сталинграда», будут предоставлены следующие права и льготы: 

  • право на одновременное получение двух пенсий (пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости) и на повышение пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца, 
  • право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 
  • право на освобождение от уплаты консульских сборов и сборов в счёт возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий, 
  • право на освобождение от уплаты курортного сбора.

С просьбами об изменении  федерального законодательства, напоминает ИА «Высота 102» неоднократно обращались к представителям власти разных уровней члены ВОО «Дети Сталинграда». Инициатива была поддержана ветеранским сообществом, а позже и губернатором региона Андреем Бочаровым. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.04.2023 14:57
Общество 28.04.2023 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 13:12
Общество 28.04.2023 13:12
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.04.2023 12:26
Общество 28.04.2023 12:26
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.04.2023 12:24
Общество 28.04.2023 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 11:46
Общество 28.04.2023 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 11:23
Общество 28.04.2023 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 10:51
Общество 28.04.2023 10:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.04.2023 10:34
Общество 28.04.2023 10:34
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 08:25
Общество 28.04.2023 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 08:00
Общество 28.04.2023 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2023 21:03
Общество 27.04.2023 21:03
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2023 20:15
Общество 27.04.2023 20:15
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2023 19:33
Общество 27.04.2023 19:33
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2023 18:45
Общество 27.04.2023 18:45
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2023 16:59
Общество 27.04.2023 16:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:57
«Эвакуировал раненых»: на Украине погиб мобилизованный медик из Волгоградской области Фаррух АсадовСмотреть фотографии
14:45
На трассе Волгоград-Москва сгорел грузовик с капустойСмотреть фотографииCмотреть видео
13:50
«Он был обезвожен и ночевал под кустами»: в Волгограде пожилой мужчина два дня скитался по улицамСмотреть фотографии
13:23
Регбисты волгоградского «Ротора» проведут первый домашний матч в сезоне 30 апреляСмотреть фотографии
13:12
ВТЗ направил средства на развитие образовательной инфраструктуры ВолжскогоСмотреть фотографии
12:30
Эксперты назвали причину массовой гибели коров в хуторе под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:26
«Открытие Авто»: большинство российских автомобилистов предпочтут бензин и электричество газуСмотреть фотографии
12:24
Андрей Бочаров поздравил сталинградцев с принятием нового законаСмотреть фотографии
12:00
«Постараемся к 9 мая»: в Волгограде частично восстановят рассыпающийся подарок Фонда Гейдара АлиеваСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде 1 мая введут пешеходный режим на Первой и Нулевой продольныхСмотреть фотографии
11:34
Под Волгоградом служебная собака «раскусила» 19-летнего пассажира таксиСмотреть фотографии
11:23
Как будут работать поликлиники Волгограда на майские праздники: графикСмотреть фотографии
11:10
Владимир Путин подписал закон о «Жителях осажденного Сталинграда»Смотреть фотографии
10:51
Авиамодельный клуб «Санаторный» завоевал награды на первенстве РоссииСмотреть фотографии
10:34
Бесплатные билеты на ретро-матч в Волгограде продают за 2 тысячи рублейСмотреть фотографии
09:32
Убил и позвонил матери. Зарезавший экс-супругу из-за ревности волгоградец идет под судСмотреть фотографии
08:25
В Волгоградской области медики предотвратили распространение опасной инфекцииСмотреть фотографии
08:00
Погибший на СВО Герой России стал вечным часовым поста №1 в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:03
Эстетика ускользающей красоты: фоторепортаж ИА «Высота 102» из Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
20:15
Лук в Волгоградской области подорожал за неделю на 18%Смотреть фотографии
19:33
В Волгограде изменили дату перенесения мощей священномученика Николая ПоповаСмотреть фотографии
18:45
«При деньгах и с довольным видом»: осужденный за убийство с расчленением Александр Масленников вернулся в ВолжскийСмотреть фотографии
18:25
В Волгограде нашли ушедшего из больницы дедушку с потерей памятиСмотреть фотографии
17:38
Выпивший уксус малыш умер в реанимации в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:59
Транспорт Волгограда переведут на усиленный режим работы 1 маяСмотреть фотографии
16:52
Перекрыли полосу. В Волгограде кроссовер опрокинул легковушку на крышуСмотреть фотографии
16:32
В Волгограде облсуд оправдал Александра Юношева по прозвищу ЕврейСмотреть фотографии
15:31
Жительницу Волгограда задержали оперативники астраханского МВДСмотреть фотографии
15:13
На Украине погиб мобилизованный из Волгоградской области Дмитрий ШаховСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде запустят салют после окончания ретро-матча 1 маяСмотреть фотографии
 