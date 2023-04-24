Навестить фронтовиков поручил подчиненным губернатор Андрей Бочаров





Губернатор Волгоградской области 24 апреля оперативное совещание посвятил предстоящим майским праздникам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу обладмина, Андрей Бочаров поручил подчиненным навестить по случаю 9 Мая всех фронтовиков в регионе. По словам главы региона, никто из них не должен остаться без внимания.

– Совместно с главами муниципальных образований необходимо в плановом порядке продолжить работу по подготовке, организации и проведению памятных, торжественных и праздничных мероприятий, отдельное внимание уделить праздничным мероприятиям в честь Дня Великой Победы. Главам муниципальных образований с привлечением молодежи, волонтеров, добровольцев накануне Дня Великой Победы осуществить подомовой обход всех фронтовиков, ветеранов. Ни один ветеран Великой Отечественной войны не должен остаться без должного внимания, – подчеркнул Андрей Бочаров.

На особом контроле, по словам главы региона, находятся вопросы обеспечения комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области на период праздничных и выходных дней.



– Наша общая задача — чтобы праздничные и выходные дни в Волгоградской области прошли спокойно, организованно, без происшествий, – сказал губернатор.

По поручению Бочарова, в регионе в праздничные дни чиновники будут нести круглосуточные дежурства, а также ответственные за бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения, а также в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей. С целью предупреждения и ликвидации возможных ситуаций аварийного и чрезвычайного характера в Волгоградской области проведут корректировку сил и средств, создадут необходимый запас материально-технических ресурсов.