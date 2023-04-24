



Продолжающийся подъем клещевой активности фиксирует РПН в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, так, количество обратившихся в медорганизации по поводу укусов клещей составило 115 человек. Хотя этот показатель не превышает среднемноголетних значений, но на предыдущей неделе оно было меньше – 80 человек. Продолжающийся подъем клещевой активности фиксирует РПН в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, так, количество обратившихся в медорганизации по поводу укусов клещей составило 115 человек. Хотя этот показатель не превышает среднемноголетних значений, но на предыдущей неделе оно было меньше – 80 человек.

К счастью, случаи заболеваний Крымской геморрагической лихорадкой и иксодового клещевого боррелиоза среди населения области не зарегистрированы.В регионе в настоящее время проводятся обработки территорий, сельхозживотных, чтобы снизить опасность заражения инфекциями, передающимися клещами. В то же время жителям региона также следует соблюдать правила безопасности – носить закрытую одежду во время выезда на природу или рыбалку, работы на дачном участке, пользоваться специальными спреями и осматривать себя на предмет выявления присосавшихся насекомых.