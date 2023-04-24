Общество

Количество укушенных клещами волгоградцев выросло за неделю до 115 человек

Общество 24.04.2023 07:51
0
24.04.2023 07:51


Продолжающийся подъем клещевой активности фиксирует РПН в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, так, количество обратившихся в медорганизации по поводу укусов клещей составило 115 человек. Хотя этот показатель  не превышает среднемноголетних значений, но на предыдущей неделе оно было меньше – 80 человек.
К счастью, случаи заболеваний Крымской геморрагической лихорадкой и иксодового клещевого боррелиоза среди населения области не зарегистрированы.
В регионе в настоящее время проводятся обработки территорий, сельхозживотных, чтобы снизить опасность заражения инфекциями, передающимися клещами. В то же время жителям региона также следует соблюдать правила безопасности – носить закрытую одежду во время выезда на природу или рыбалку, работы на дачном участке, пользоваться специальными спреями и осматривать себя на предмет выявления присосавшихся насекомых.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.04.2023 15:35
Общество 24.04.2023 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
24.04.2023 13:55
Общество 24.04.2023 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
24.04.2023 13:40
Общество 24.04.2023 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
24.04.2023 12:35
Общество 24.04.2023 12:35
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.04.2023 12:09
Общество 24.04.2023 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
24.04.2023 10:36
Общество 24.04.2023 10:36
Комментарии

0
Далее
Общество
24.04.2023 09:42
Общество 24.04.2023 09:42
Комментарии

0
Далее
Общество
24.04.2023 09:00
Общество 24.04.2023 09:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.04.2023 08:14
Общество 24.04.2023 08:14
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2023 21:21
Общество 23.04.2023 21:21
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2023 19:22
Общество 23.04.2023 19:22
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2023 17:12
Общество 23.04.2023 17:12
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2023 16:29
Общество 23.04.2023 16:29
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2023 14:00
Общество 23.04.2023 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2023 13:06
Общество 23.04.2023 13:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:35
Под Волгоградом военные помогут восстановить смытый паводком мостСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде 6 мая откроют бюст легендарного Василия ЛановогоСмотреть фотографии
14:20
Приехал на заказ. В Волгоградской области в поле нашли труп 56-летнего волжанинаСмотреть фотографии
13:55
Двум городам и станице присвоят звание «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
13:40
Бочаров поставил 10 задач по безопасности на майских праздниках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:08
«Сидим без воды уже неделю»: волгоградцы пожаловались на исчезновение кипятка после профилактикиСмотреть фотографии
12:38
Бригада ветеринаров выехала на место массовой гибели коров под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:35
5 причин купить Mazda 6 в КЛЮЧАВТО этой веснойСмотреть фотографии
12:25
Нашли в соседнем доме. В Волгоградской области задержали насильника 87-летней пенсионеркиСмотреть фотографии
12:09
Навестить фронтовиков поручил подчиненным губернатор Андрей БочаровСмотреть фотографии
11:52
Банк Уралсиб предлагает повышенную ставку по накопительному счету в рамках акцииСмотреть фотографии
11:17
Водитель легковушки разбился в ночном ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:57
Автомобиль с молодежью перевернулся из-за взрыва шины в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде простятся с профессором института бизнеса Александром ВащенкоСмотреть фотографии
10:15
ВТЗ подсчитал эффект от внедрения рационализаторских инициативСмотреть фотографии
10:06
«Они падали и умирали, а мы плакали»: в хуторе под Волгоградом произошло массовое отравление коровСмотреть фотографииCмотреть видео
09:42
Гидрометцентр РФ: 25 апреля в Волгоградской области пройдут сильные дождиСмотреть фотографии
09:35
Росприроднадзор взыскал 1,5 млн рублей за отравленную почву у нефтескважины в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:00
Миссия выполнима: сотрудники Волжского абразивного завода показали свои навыки работы в командеСмотреть фотографии
08:14
Мощная магнитная буря обрушилась на волгоградцев 24 апреляСмотреть фотографии
07:51
Количество укушенных клещами волгоградцев выросло за неделю до 115 человекСмотреть фотографии
21:21
Неустойчивая погода сохранится в Волгограде и области до майских праздниковСмотреть фотографии
20:20
Волгоградские гандболисты одержали две победы над ростовским «Лидером»Смотреть фотографии
19:22
В Волгоград привезут голову атланта и китайского дракона из царской резиденцииСмотреть фотографии
17:58
Росстат назвал самых бедных и богатых бюджетников Волгоградской области за 2022 годСмотреть фотографии
17:12
В Волгоградском планетарии напомнили о пике звездопада 23 апреляСмотреть фотографии
16:29
«Бог терпел?»: паломники показали убитую дорогу к монастырю под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:29
«В опасности дети»: в Волгоградской области готовят иск в суд о закрытии бетонного заводаСмотреть фотографии
14:50
«Рядом лежало ружье»: около пруда в Волгоградской области нашли тело пропавшего мужчиныСмотреть фотографии
14:00
Волжская ГЭС резко снизила объем воды для наполнения ериков под ВолгоградомСмотреть фотографии
 