В регионе в настоящее время проводятся обработки территорий, сельхозживотных, чтобы снизить опасность заражения инфекциями, передающимися клещами. В то же время жителям региона также следует соблюдать правила безопасности – носить закрытую одежду во время выезда на природу или рыбалку, работы на дачном участке, пользоваться специальными спреями и осматривать себя на предмет выявления присосавшихся насекомых.
Общество 24.04.2023 07:51
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24.04.2023 07:51
В регионе в настоящее время проводятся обработки территорий, сельхозживотных, чтобы снизить опасность заражения инфекциями, передающимися клещами. В то же время жителям региона также следует соблюдать правила безопасности – носить закрытую одежду во время выезда на природу или рыбалку, работы на дачном участке, пользоваться специальными спреями и осматривать себя на предмет выявления присосавшихся насекомых.
Продолжающийся подъем клещевой активности фиксирует РПН в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, так, количество обратившихся в медорганизации по поводу укусов клещей составило 115 человек. Хотя этот показатель не превышает среднемноголетних значений, но на предыдущей неделе оно было меньше – 80 человек.К счастью, случаи заболеваний Крымской геморрагической лихорадкой и иксодового клещевого боррелиоза среди населения области не зарегистрированы.
В регионе в настоящее время проводятся обработки территорий, сельхозживотных, чтобы снизить опасность заражения инфекциями, передающимися клещами. В то же время жителям региона также следует соблюдать правила безопасности – носить закрытую одежду во время выезда на природу или рыбалку, работы на дачном участке, пользоваться специальными спреями и осматривать себя на предмет выявления присосавшихся насекомых.
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