Общество

«Уже сидят на гнездах»: волгоградская весна обманула перелетных птиц

Общество 22.04.2023 11:43
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22.04.2023 11:43


Необыкновенно ранняя весна в Волгоградской области сбила с толку перелетных птиц. Из-за подвижек в устоявшемся графике многие из них раньше срока вернулись в зазеленевшие леса и принялись вить гнезда. 
- Изменения климата действительно внесли свои коррективы в жизнь птиц. Некоторые из них даже перестали улетать от нас на зиму. Так случилось с орланом-белохвостом – символом Волго-Ахтубинской поймы, - рассказывает знаток птиц, монах отец Василиск. – В регионе перестала замерзать Волга, поэтому теперь он зимует здесь. Из-за этого у него сдвинулось и время гнездования. Если раньше орлан-белохвост гнездился по прилету, то есть ориентировочно в мае, то сейчас он садится выпаривать птенцов уже в феврале! На зимовку в Волгоградской области остаются и многие виды насекомоядных птиц. В лесах мы встречаем черного дрозда и даже зырянку (ее также называют малиновкой). Значит, они находят себе какую-то еду. Ведь птицы улетают в теплые края не из-за холода, а из-за голода.
Несмотря на непривычное расписание, будущие родители и их потомство без проблем начнут новый сезон.
- В марте температура на градусниках поднималась аж до 30 градусов! Из-за резкого и неожиданного потепления некоторые птицы не только строят гнезда, но уже кормят птенцов. Например, серые вороны. Хотя обычно их птенцы появляются в мае – середине июня, - отмечает волгоградец. – На мой взгляд, такое раннее начало сезона для птиц не опасно. Даже ночью температура воздуха не уходит в сильный минус. К тому же, в лесах уже появились насекомые – значит, пернатые не останутся голодными.
Планы пернатых будут зависеть и от начавшегося разлива. По словам отца Василиска, некоторые птицы дождутся осушения затопленных островов. 
- Возможно, чайки загнездились бы уже сейчас. Однако для выведения потомства им нужно дождаться, когда большая вода уйдет с островов на Волге. То есть у каждого вида есть свой маленький нюансик, - объясняет отец Василиск. - Птицы – вообще уникальные создания, о которых мы еще не все знаем. Вот вам пример. Северная птица клест вышелушивает хвойные шишки – и еловые, и сосновые. Шишка бывает урожайной не каждый год: один год есть, другой – нет. Так вот скажите, откуда клест безошибочно узнает, что в этом году в Волгоградской области урожайная шишка? Я считаю это маленькими чудесами, которые приносит нам природа.
О последствиях необычной весны корреспондентам ИА «Высота102» рассказывал и географ Денис Солодовников. По словам ученого, погодные контрасты таят опасность для пойменных лесов и рек Волгоградской области.
Подготовила Виктория Чумакова
Фото предоставлено Отцом Василиском

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