Общество

«Не ждите пальм на берегу Волги»: географ рассказал о рисках жаркой весны в Волгограде

Общество 08.04.2023 17:00
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08.04.2023 17:00


Ранняя весна в Волгоградской области буквально с порога обновила тепловые рекорды. По словам синоптиков, в этом году горожане пережили самый теплый март за всю историю метеонаблюдений. О причинах и последствиях резкого потепления — в материале ИА «Высота102».

Все прелести теплой весны волгоградцы ощутили уже 8 марта — в Международный женский день город прогрелся до +10. К концу месяца температура воздуха и вовсе подобралась к летним отметкам. Специалисты центра погоды «Фобос» заявляют, что март 2023-го стал самым теплым за последние годы не только в Волгограде, но и в Астрахани, Оренбурге, Саратове, Самаре и Элисте. 

— Это действительно необычная и очень ранняя весна, если оценивать ее по средним температурам. Специфику ей придает то, что она наложилась на малоснежную зиму. На самом деле глобальное потепление — как раз про это, — рассказывает  заведующий кафедрой географии и картографии Волгоградского госуниверситета Денис Солодовников. — Не стоит ждать появления пальм на берегу Волги, однако нужно признать, что зима последовательно становится короче и теплее.


Такое раннее пробуждение природы не может обойтись без последствий. Из-за погодных контрастов в регионе сохнут пойменные леса и мельчают реки. 

— Глобальные следствия более теплой зимы — уменьшение ледовитости полярных морей, деградация ледников и вечной мерзлоты. Но есть и региональные следствия. Из-за уменьшения запасов снега зимой весеннее половодье становится коротким. Нарушается вся система функционирования речных пойм, особенно в степной зоне, — отмечает кандидат географических наук. — Сохнут пойменные леса, остепняются луга, появляются проблемы с нерестом рыбы. На крупных реках с огромной площадью бассейна, например, на Волге, эти процессы несколько сглажены. А вот изменения в бассейне Дона очень заметны. В этом году половодье прошло здесь на месяц-полтора раньше среднемноголетних дат. Конечно, это очень влияет на рыб — в конце марта-начале апреля большинство из них еще не могут нереститься. К слову, из-за климатических изменений поймы рек Донского бассейна затапливаются сейчас лишь раз в 8-10 лет, хотя в норме это должно происходить почти ежегодно.


От планов небесной канцелярии напрямую зависит и будущий урожай. Лучшим сценарием для волгоградских фермеров станет сезон дождей, сменяющий жаркую сухую погоду.

— Главная культура в нашем регионе — озимые зерновые. Они начинают развитие весной, используя запасы почвенной влаги. В норме к началу мая земля подсыхает, и важнейшим фактором становится количество осадков, — рассуждает географ. — В Волгоградской области урожайность очень зависит от количества осадков мая, особенно его первой декады. Существует даже такая поговорка: «Если в мае дождь и гром, нам не нужен агроном». Но из-за ранней весны развитие растений начинается раньше. По моим наблюдением, в этом году оно опережает среднемноголетний график примерно на две недели. То есть для хорошего урожая зерновых дожди нужны уже во второй половине апреля. Однако достоверно предсказать погоду на месяц вперед очень сложно — прогнозы на такой срок не очень надежны.

Подготовила Виктория Чумакова 

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