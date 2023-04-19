Общество

В ГД приняли закон для 3997 жителей осажденного Сталинграда

Общество 19.04.2023 19:29
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19.04.2023 19:29


В Госдуме сегодня, 19 апреля, принят закон, приравнивающий жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на депутата нижней палаты российского парламента от Волгоградской области Алексея Волоцкова. 

— Закон единогласно принят во втором и третьем чтениях, — отметил политик на своей странице в Telegram-канале. 

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, лица, награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда» приравниваются к категории ветеранов Великой Отечественной войны с установлением всех положенных соцгарантий, включающих в себя льготы по пенсионному обеспечению, предоставление жилья за счет федеральной казны в случае нуждаемости, обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями и другое, а также права на ежемесячную денежную выплату. К слову, у участников Великой Отечественной войны она составляет 2316 рублей.  

— По информации комитета социальной защиты населения Волгоградской области, численность жителей, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда»,  в настоящее время составляет 3997 человек, — сообщает информагентство со ссылкой на текст пояснительной записки. 

Проект ФЗ разработан во исполнение указания Президента РФ от 19 апреля 2022 года и подпункта протокола заседания оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в связи с 80-летием разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

Справка. Знаком «Житель осажденного Сталинграда» награждены граждане, которые во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года находились на территории города Сталинграда.

Фото: Алексей Волоцков / t.me  

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