Жители Волгоградской области продолжают оказывать помощь Станично-Луганскому району ЛНР. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона, в текущем 2023 году волгоградцы планируют восстановить на подшефной территории еще 54 инфраструктурных объекта.

Так, в частности, ремонт будет проведен в шести школах, расположенных в населенных пунктах Красный Октябрь, Великая Черниговка, Красная Таловка, Нижняя Ольховая, Рассвет, Петровка. В поселке Широкий специалисты из Волгоградской области приведут в порядок детский сад, а в поселке городского типа Станица Луганская комплекс работ будет проведен в больнице, в МФЦ и центре занятости.

В упомянутом поселке Широкий, кроме прочего, волгоградцы приведут в рабочее состояние магистраль водоснабжения. Ремонт дорог запланирован в селе Валуйское и поселке Ольховый. В 18 населенных пунктах Станично-Луганского района волгоградцы восстановят уличное освещение.

– В Станично-Луганском районе уже приступили к подготовительным работам 80 волгоградских специалистов. На данном этапе задействовано 19 единиц спецтехники. Одновременно разрабатывается проектно-сметная документация для последующего ремонта еще нескольких социальных объектов, – сообщили в администрации региона «Высоте 102» 19 апреля.

Напомним, что Волгоградской область помогает жителям Станично-Луганского района ЛНР, начиная с июня 2022 года, в рамках соглашения. В настоящее время в ЛНР продолжает работу представительство Волгоградской области.

За 2022 года жители Волгоградской области восстановили в подшефном районе 10 школ, 3 детских сада, 1 больницу, 2 объекта культуры, 2 административных здания, спортивную школу, 23 объекта дороги, 13 систем уличного освещения, 3 объекта тепло- и водоснабжения, 2 объекта благоустройства.

Фото: предоставлено администрацией Волгоградской области