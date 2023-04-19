Общество

Еще полсотни объектов восстановят волгоградцы в Станично-Луганском районе ЛНР

Общество 19.04.2023 17:40
0
19.04.2023 17:40


Жители Волгоградской области продолжают оказывать помощь Станично-Луганскому району ЛНР. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона, в текущем 2023 году волгоградцы планируют восстановить на подшефной территории еще 54 инфраструктурных объекта. 

Так, в частности, ремонт будет проведен в шести школах, расположенных в населенных пунктах Красный Октябрь, Великая Черниговка, Красная Таловка, Нижняя Ольховая, Рассвет, Петровка. В поселке Широкий специалисты из Волгоградской области приведут в порядок детский сад, а в поселке городского типа Станица Луганская комплекс работ будет проведен в больнице, в МФЦ и центре занятости. 

В упомянутом поселке Широкий, кроме прочего, волгоградцы приведут в рабочее состояние магистраль водоснабжения. Ремонт дорог запланирован в селе Валуйское и поселке Ольховый. В 18 населенных пунктах Станично-Луганского района волгоградцы восстановят уличное освещение. 

– В Станично-Луганском районе уже приступили к подготовительным работам 80 волгоградских специалистов. На данном этапе задействовано 19 единиц спецтехники. Одновременно разрабатывается проектно-сметная документация для последующего ремонта еще нескольких социальных объектов, – сообщили в администрации региона «Высоте 102» 19 апреля. 

Напомним, что Волгоградской область помогает жителям Станично-Луганского района ЛНР, начиная с июня 2022 года, в рамках  соглашения. В настоящее время в ЛНР продолжает работу представительство Волгоградской области. 

За 2022 года жители Волгоградской области восстановили в подшефном районе 10 школ, 3 детских сада, 1 больницу, 2 объекта культуры, 2 административных здания,  спортивную школу, 23 объекта дороги, 13 систем уличного освещения, 3 объекта тепло- и водоснабжения, 2 объекта благоустройства. 

Фото: предоставлено администрацией Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.04.2023 19:55
Общество 19.04.2023 19:55
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2023 19:29
Общество 19.04.2023 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2023 18:43
Общество 19.04.2023 18:43
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2023 17:51
Общество 19.04.2023 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2023 17:20
Общество 19.04.2023 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2023 16:58
Общество 19.04.2023 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2023 16:48
Общество 19.04.2023 16:48
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2023 16:09
Общество 19.04.2023 16:09
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2023 15:27
Общество 19.04.2023 15:27
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2023 15:08
Общество 19.04.2023 15:08
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2023 14:34
Общество 19.04.2023 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2023 13:18
Общество 19.04.2023 13:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.04.2023 13:04
Общество 19.04.2023 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2023 11:59
Общество 19.04.2023 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2023 11:10
Общество 19.04.2023 11:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:26
Срок «жизни» таких – пара дней: оперативники под Волгоградом задержали 16-летнего школьникаСмотреть фотографии
19:55
Без воды передохнет. Волгоградцы из-за ранней весны могут не заметить нашествия мошкарыСмотреть фотографии
19:29
В ГД приняли закон для 3997 жителей осажденного СталинградаСмотреть фотографии
18:43
«Шею можно свернуть»: в Жирновске демонтируют опасный детский аттракционСмотреть фотографии
17:51
«Воинский эшелон» сделает 17 остановок в Волгоградской области: расписаниеСмотреть фотографии
17:40
Еще полсотни объектов восстановят волгоградцы в Станично-Луганском районе ЛНРСмотреть фотографии
17:20
В Ставрополе назвали улицу в честь погибшего на СВО Дениса Зорина из Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:58
В Волгограде «Свет Великой Победы» озарит Мамаев курган и БК-31Смотреть фотографии
16:48
Госдума увеличила размер налоговых вычетов на лечение и обучениеСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде отменили первомайскую демонстрациюСмотреть фотографии
15:27
Роспотребнадзор предупредил волгоградцев о фальшивом сыре «Российский»Смотреть фотографии
15:08
«Им дали 72 часа»: волгоградцы опасаются новых стычек с цыганами после конфликта на вокзалеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:52
Нижне-Волжское управление Ростехнадзора посетило с профилактическим визитом ЕвроХим-ВолгаКалийСмотреть фотографии
14:34
В Волгограде отмечают 80-летие военной контрразведки «СМЕРШ»Смотреть фотографии
14:23
Стадо овец украли ночью из сарая жительницы Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:18
Волгоградский регион голосует за «Здоровое питание в школе и дома»Смотреть фотографии
13:04
Депутаты дали председателю КСП Волгограда новый срокСмотреть фотографии
12:25
На пивзаводе в Волгоградской области накрыли цех с суррогатным «Мохито»Смотреть фотографии
12:22
Сверхпрочные канаты для нужд России и стран СНГ будут выпускать в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде осудят виновника смерти женщины от кровопотериСмотреть фотографии
11:59
«Повернули поперек реки»: под Волгоградом приступили к ремонту утонувшего мостаСмотреть фотографии
11:58
Ветеран ЖКХ Олег Капустин оценил работу «Концессий»: мнениеСмотреть фотографии
11:12
Росводресурсы сократили пик максимальных сбросов на Волжской ГЭССмотреть фотографии
11:10
Эксперт ОНФ раскритиковала чиновников Камышина за кривую плиткуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:54
Молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия провели экологические уроки для самых маленьких котельниковцевСмотреть фотографии
09:44
В аэропорту Волгограда экстренно сел самолет Минводы — МоскваСмотреть фотографии
09:40
В Волгоградской области дачники в 41 СНТ встретят Первомай в потемкахСмотреть фотографии
08:18
Семья из горевшего общежития в Волгограде отказалась переезжать в другое жильеСмотреть фотографии
21:43
Представитель РФС посетила ВолгоградСмотреть фотографии
21:14
В Волгограде полицейские прервали карьеру 22-летнего курьераСмотреть фотографии
 