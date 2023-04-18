



Административное наказание понесет микрофинансовая организация в Волгограде за незаконные действия по возврату просроченной задолженности с должника. Как сообщили в ГУ ФССП России по Волгоградской области, нарушителю назначен штраф в размере 50 тысяч рублей по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности).

Установлено, что микрофинансовая организация отправляла гражданину текстовые сообщения, в которых использовались методы психологического давления, а также вводила должника в заблуждение относительно своих последующих действий. Волгоградец пожаловался на недопустимые методы давления со стороны кредиторов.

- К примеру, в сообщениях сотрудники организации указывали на возможный выезд по адресу регистрации должника, обращениев суд и правоохранительные органы «для проверки наличия противоправных действий», при этом административное расследование, проведенное сотрудниками Главного управления, установило, что этих действий со стороны организации не последовало, - пояснили в ведомстве.

Постановление об административном наказании вступило в законную силу.



