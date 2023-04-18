Общество 18.04.2023 12:30
0
18.04.2023 12:30
Административное наказание понесет микрофинансовая организация в Волгограде за незаконные действия по возврату просроченной задолженности с должника. Как сообщили в ГУ ФССП России по Волгоградской области, нарушителю назначен штраф в размере 50 тысяч рублей по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности).
Установлено, что микрофинансовая организация отправляла гражданину текстовые сообщения, в которых использовались методы психологического давления, а также вводила должника в заблуждение относительно своих последующих действий. Волгоградец пожаловался на недопустимые методы давления со стороны кредиторов.
- К примеру, в сообщениях сотрудники организации указывали на возможный выезд по адресу регистрации должника, обращениев суд и правоохранительные органы «для проверки наличия противоправных действий», при этом административное расследование, проведенное сотрудниками Главного управления, установило, что этих действий со стороны организации не последовало, - пояснили в ведомстве.
Постановление об административном наказании вступило в законную силу.
В Волгограде к домам многодетных проведут водопровод за полмиллиарда рублей18.04.2023 15:32
Общество 18.04.2023 15:32
Большинство жителей ЮФО готовы потратить на майские каникулы не более 20 тысяч рублей18.04.2023 15:29
Общество 18.04.2023 15:29
Иммерсивный спектакль «Вертер» преодолеет барьеры сцены18.04.2023 15:29
Общество 18.04.2023 15:29
В Волгограде отменили шествие «Бессмертного полка» 9 Мая18.04.2023 13:19
Общество 18.04.2023 13:19
МЧС предупредило волгоградцев о затоплении дорог в Волго-Ахтубинской пойме18.04.2023 11:44
Общество 18.04.2023 11:44
В Волгоградской области простятся с погибшим мобилизованным Александром Лобановым18.04.2023 11:30
Общество 18.04.2023 11:30
«Не теряем надежды»: в Волгоградской области продолжатся поиски пропавшего 18 марта мужчины18.04.2023 09:10
Общество 18.04.2023 09:10
В Волжском с 18 по 20 апреля отключат горячую воду18.04.2023 07:58
Общество 18.04.2023 07:58
В Волгограде и области прервется вещание ТВ и радио17.04.2023 21:23
Общество 17.04.2023 21:23
«Всё равно годен!»: в Волгограде загремевшего в психушку добровольца отправляют недолеченным на СВО17.04.2023 20:38
Общество 17.04.2023 20:38
Бывшая гандболистка «Динамо-Синары» Виктория Дивак трагически погибла в Астрахани17.04.2023 19:51
Общество 17.04.2023 19:51
Ближайшей ночью в Волгоградской области ожидаются заморозки до -4 градусов17.04.2023 19:34
Общество 17.04.2023 19:34
Депутаты Волгоградской облдумы обсудили итоги борьбы с коррупцией17.04.2023 19:11
Общество 17.04.2023 19:11
От котла до нагревателя: волгоградцам дарят подарки за покупки17.04.2023 19:08
Общество 17.04.2023 19:08
Волгоградская облдума назначит аудитора КСП17.04.2023 17:39
Общество 17.04.2023 17:39