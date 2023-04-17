Мэрия Волгограда показала проект новой ярмарки в Кировском районе





В Кировском районе Волгограда готовят к открытию новую ярмарку. Как сообщили в администрации города 17 апреля, торговая площадка расположится вблизи улиц Молодежной и Параллельной и займет 1000 квадратных метров. Также в мэрии показали дизайн-проект ярмарки.

На первом этапе организатор ярмарки планирует обустроить торговые ряды под открытым небом. Весной и летом осуществлять торговлю здесь смогут до 40 человек. На втором этапе организатор торговой площадки планирует обустроить крытые ряды для всесезонной работы ярмарки.

– В настоящее время на территории выполняются работы по подключению к инженерным коммуникациям, после чего организатор приступит к обустройству самого объекта. На новой торговой площадке будут предусмотрены специализированные места для дачников и садоводов, которые предприниматель намерен предоставлять на бесплатной основе, – уточняют в администрации Волгограда. Здесь также добавляют, что новая ярмарка будет располагаться в шаговой доступности от домов на улицах Молодежной, Параллельной, Фруктовой, Шекспира, Аврорской и др.





В соответствии с действующими требованиями на ярмарке должны организовать твердое покрытие, оборудовать санузлы и места для сбора отходов. В нагрузку предприниматель, арендовавший территорию, должен привести в порядок и благоустроить прилегающую к ярмарке площадку.

Напомним, что не менее 10% мест на ярмарках должны быть предназначены для местных товаропроизводителей и граждан, занимающихся садоводством, огородничеством и животноводством, они предоставляются на льготной основе.

Организатор новой ярмарки в Кировском районе обещает выделить бесплатные места для волгоградских дачников.