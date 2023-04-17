Дмитрий Никитин из Камышина погиб в СВО

Общество 17.04.2023 14:10
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17.04.2023 14:10
Молодой камышанин погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал администрации Камышина Волгоградской области.
– Дмитрий Сергеевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Дмитрия Никитина искренние соболезнования, – говорится в сообщении администрации города.
Похоронят Дмитрия Никитина на воинском участке городского кладбища.
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