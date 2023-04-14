В Волгоградской области бесследно исчез 11-летний ребенок. Как сообщает ИА «Высота 102», мальчик ушел из дома в летних шлепанцах.
— Пропал Наиль Мукатов из поселка Эльтон Палласовкого района Волгоградской области, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Уточняется, что малолетний ребенок может находиться на границе Волгоградской и Саратовской областей.
Приметы пропавшего мальчика:
рост 160 сантиметров
плотное телосложение
волосы черные
глаза карие
В день исчезновения был одет в спортивную кофту темно-серого цвета, бежевую футболку, черные спортивные штаны и такого же цвета шлепанцы. Если вы располагает информацией, способной помочь поискам, просьба связаться с представителем отряда «ЛизаАлерт» по телефону 8 906 167 94 44.
Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com