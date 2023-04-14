Общество

«Выполнял спецзадание»: на Украине погиб боец отряда «Бессмертный Сталинград» Савелий Шашков

Общество 14.04.2023 14:29
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14.04.2023 14:29


В ходе спецоперации погиб боец отряда «Бессмертный Сталинград» из Волгоградской области Савелий Шашков. Как сообщает ИА «Высота 102», похороны пройдут 15 апреля в Краснослободске Среднеахтубинского района. 

Гибель военнослужащего в телефонном разговоре с журналистом информагентства подтвердил депутат ГД РФ от региона Андрей Гимбатов. 

— Савелий погиб 3 апреля, все подробности я сообщу чуть позже, — пояснил политик. 

Вдова погибшего военного Дарья опубликовала в Сети сообщение, что Савелий «погиб, выполняя спецзадание в зоне СВО». 

— В марте 2022-го он проходил военную службу также в зоне СВО. Все это время служил, не подозревая, что его в ноябре месяце уволили задним числом. В том подразделении фактически стал командиром отделения, но не получилось повыситься в звании. В декабре он наконец-то приехал домой перед Новым годом, а в 2023-м решил пойти на службу в «Сталинград», так как обратно в свою часть он вернуться не мог, — публикует «Высота 102» выдержку из поста. — 15 февраля 2023 года он подписал контракт, уехал в зону СВО, пробыл там месяц и несколько дней, на этом все и закончилось… Он был предан своему делу, гордился своими ребятами, братьями — это вторая семья, был очень отзывчивый и добрый. 

Вдова военного отмечает, что ждет ребенка, и он всегда будет гордиться своим отцом. 

— Мой муж смотрел на этот мир с другой стороны. Был веселым, жизнерадостным, безумно любил своих друзей, родных и близких, боевых товарищей, — написала в Сети девушка. — У него было другое мировоззрение на происходящее. Всегда было решение любых сложных задач и поставленных целей. Я ему всегда говорила — иди на командира, а он отвечал, что приедет и станет мэром нашего небольшого города Краснослободска, так как он обычный русский парень, который за свою Родину, отстоит честь, чего бы ему это не стоило…

Церемония прощания запланирована на 15 апреля на 11.00 в Краснослободске по адресу: улица Мелиораторов, 5. Захоронение произведут в 13.00 по улице Астраханской на городском кладбище. 

Фото и коллаж: Дарья Барчук / vk.com, Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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