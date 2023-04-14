Перед Пасхой волгоградские храмы проверяет МЧС

Общество 14.04.2023 12:16
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14.04.2023 12:16
Сотрудники МЧС России перед Пасхой проверяют в храмах Волгоградской области противопожарную безопасность. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, основное внимание при проведении таких профилактических мероприятий уделяется соблюдению правил пожарной безопасности при использовании открытого огня, доступности путей эвакуации, исправности электросети, наличии огнетушителей и первичных средств пожаротушения.
С персоналом религиозных учреждений сотрудники МЧС проводят инструктажи по пожарной безопасности.
Напомним, что 16 апреля православные отметят один из главных христианских праздников – Светлое Христово Воскресение (Пасху). Праздничные богослужения в храмах начнутся вечером 15 апреля.
Для обеспечения пожарной безопасности на объектах в канун празднования Пасхи будет организовано дежурство личного состава подразделений государственной противопожарной службы с начала церковной службы до ее окончания.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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