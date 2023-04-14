В Волгоградской области детсад выплатит 300 тыс рублей за травму ребенка





Компенсацию морального вреда и расходы на лечение в общей сумме порядка 300 тысяч рублей должен выплатит муниципальный детский сад семье из Котельниковского района Волгоградской области, чей ребенок получил травмы в этом дошкольном учреждении. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, иск в суд подала районная прокуратура, которая проводила проверку по обращению матери 6-летней девочки.

Установлено, что ее ребенок во время прогулки на детской площадке муниципального детского сада при соприкосновении с металлопрофильным забором получила травму в виде порезов пальцев обеих рук.

- Для восстановления тендопластики сухожилий ребенку было проведено пять операций в различных медицинских учреждениях региона. При этом до настоящего времени пальцы у девочки частично не сгибаются, - рассказала Черединина.

В интересах ребенка в суд было предъявлено исковое заявление о взыскании с детского сада расходов на лечение и компенсации морального вреда.

По мере вступления судебного решения в законную силу, прокуратурой будет проконтролировано его исполнение.

Фото: прокуратура Волгоградской области