Общество

«Все-таки нас изолировали»: в поселке Горьковский Волгограда на 2 месяца закрыли ж/д переезд

Общество 14.04.2023 07:42
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14.04.2023 07:42


В поселке Горьковский Советского района Волгограда закрыли железнодорожный переезд. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, причина закрытия переезда – строительство нового железнодорожного пути на перегоне станция имени Максима Горького – Пост 15 км. В ведомстве заявили, что переезд не будет функционировать до 10 июня. Жителям заполотновской части теперь придется для поездки в магазины, поликлинику, школы и детские сады преодолевать расстояние около 20 километров по новой объездной дороге, проходящей мимо поселка.
- Все-таки нас изолировали, против чего мы и выступали, - констатировали местные жители. – Мы не верим, что переезд откроют в начале лета. Когда РЖД закрывала переезд на Тулака, тогда тоже заверяли, что это временно. Но он закрылся навсегда.
Недавно жителей заполотновской части поселка лишили еще и единственного источника освещения – светоточек, расположенных на старом участке федеральной трассы Волгоград-Каменск-Шахтинский. После ввода объездной дороги Упрдор Москва-Волгоград передали эту дорогу в введение администрации Волгограда. Но в мэрии заявили, что световые опоры являются бесхозными. Теперь в заполотновской части, где за последние десятилетия не установили ни одной световой опоры, царит полная мгла.
Ранее, напомним, жители заполотновской части поселка добивались сохранения транспортной и пешей доступности к объектам инфраструктуры, расположенных в центре населенного пункта, из-за начатого РЖД строительства нового пути. Волгоградцы вынуждены были обратиться за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Советский районный суд Волгограда по иску транспортной прокуратуры обязал ОАО «РЖД» обеспечить доступность для пешеходов путем возведения моста или тоннеля. Решение суда было обжаловано РЖД и не вступило в законную силу.

Фото ИА "Высота 102"

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