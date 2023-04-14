«Все-таки нас изолировали»: в поселке Горьковский Волгограда на 2 месяца закрыли ж/д переезд

Недавно жителей заполотновской части поселка лишили еще и единственного источника освещения – светоточек, расположенных на старом участке федеральной трассы Волгоград-Каменск-Шахтинский. После ввода объездной дороги Упрдор Москва-Волгоград передали эту дорогу в введение администрации Волгограда. Но в мэрии заявили, что световые опоры являются бесхозными. Теперь в заполотновской части, где за последние десятилетия не установили ни одной световой опоры, царит полная мгла.
Ранее, напомним, жители заполотновской части поселка добивались сохранения транспортной и пешей доступности к объектам инфраструктуры, расположенных в центре населенного пункта, из-за начатого РЖД строительства нового пути. Волгоградцы вынуждены были обратиться за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Советский районный суд Волгограда по иску транспортной прокуратуры обязал ОАО «РЖД» обеспечить доступность для пешеходов путем возведения моста или тоннеля. Решение суда было обжаловано РЖД и не вступило в законную силу.
Фото ИА "Высота 102"