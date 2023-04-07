Общество 07.04.2023 19:23
0
07.04.2023 19:23
Жители поселка Горьковский Советского района Волгограда пожаловались на неработающее уличное освещение вдоль федеральной трассы А-26 Волгоград-Каменск-Шахтинский, которая проходит через этот населенный пункт.
- Уже несколько недель не горят светильники вдоль дороги перед железнодорожным переездом и после него, - рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы. – При этом в заполотновской части фонари вдоль трассы были единственным источником освещения. У нас за несколько десятков лет так и не появилось ни одной опоры освещения. Дети после школы возвращались домой вдоль этой дороги, взрослые после работы, так как хоть там был свет. Теперь все погрузилось во тьму.
Жители поселка выразили опасение, что отсутствие освещения на действующей трассе может привести к увеличению количества ДТП и жертв, особенно среди пешеходов.
В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, куда информагентство обратилось за комментарием, пояснили, что еще в прошлом году по окончании строительства обхода Горьковского участок «старой» дороги, проходящий через этот микрорайон, был отремонтирован и передан в ведение муниципалитета.
- По вопросам его содержания необходимо обращаться в администрацию Волгограда, - заверили в учреждении.
В мэрии Волгограда, в свою очередь, пояснили, что объекты уличного освещения не входят в состав дорожной инфраструктуры.
- В связи с этим они не передавались на баланс муниципалитета вместе с участком дороги и в настоящее время являются бесхозяйными. В соответствии с действующими нормами законодательства муниципалитет не может инициировать отключение от энергоснабжения не принадлежащего ему объекта. Также сообщаем, что администрацией Волгограда уже проводятся мероприятия, необходимые для принятия на баланс указанных линий освещения, после чего муниципалитет получит право заключить с ресурсоснабжающей организацией договор о подключении объекта к электросетям, - говорится в комментарии.
В администрации Волгограда также напомнили, что только за несколько предыдущих лет в рамках инвестсоглашения на территории пос. Горьковского новые светоточки были установлены вдоль дорог по улицам Октябрьская и М. Горького, вдоль дороги в границах ул. Волгоградской, 1/3 и ул. им. Терешковой, 30. Также была построена линия освещения вдоль въездной дороги в поселок Горьковский по ул. Казахской. Ранее на вышеуказанных территориях уличное освещение отсутствовало.
При этом указанные улицы находятся в центральной части поселка на дополотновской территории.
Провалившиеся люки на волгоградских дорогах отремонтируют по-новому07.04.2023 20:25
Общество 07.04.2023 20:25
В Волгограде реконструируют дороги к площадке логистического центра Wildberries07.04.2023 18:02
Общество 07.04.2023 18:02
Кокшилов: в Волгограде начинается подготовка к ремонту Астраханского моста07.04.2023 17:04
Общество 07.04.2023 17:04
В Волгограде заказали проект восстановления памятника Чекистам за 1,2 миллиона рублей07.04.2023 16:22
Общество 07.04.2023 16:22
Главу Даниловского района Сергея Копытова переизбрали на новый срок07.04.2023 16:15
Общество 07.04.2023 16:15
В Волгоградской области 7 апреля зафиксировали смерть от коронавируса 75-летней пенсионерки07.04.2023 16:11
Общество 07.04.2023 16:11
Волгоградцев предупредили о новом способе хищения денег с карт по QR-кодам07.04.2023 14:54
Общество 07.04.2023 14:54
В Камышине похоронили погибшего в СВО Виталия Хрипункова07.04.2023 14:34
Общество 07.04.2023 14:34
Прокуратура: в лесничествах Волгоградской области нечем тушить пожары07.04.2023 12:35
Общество 07.04.2023 12:35
В Волжском 11 апреля завершается отопительный сезон07.04.2023 12:00
Общество 07.04.2023 12:00
"Концессии" продолжили подтопку 11 детсадов и 37 медучреждений в Волгограде07.04.2023 11:33
Общество 07.04.2023 11:33
С 1 сентября в Волгоградской области вводятся новые правила ТО ВГДО07.04.2023 09:45
Общество 07.04.2023 09:45
"Катятся клубками": в Волгоградской области зафиксировано небывалое нашествие змей07.04.2023 08:36
Общество 07.04.2023 08:36
Росздравнадзор проверил качество лекарств в аптеках Волгограда07.04.2023 08:23
Общество 07.04.2023 08:23
Московский подрядчик отремонтирует музей в Волгограде за 65 млн рублей06.04.2023 19:03
Общество 06.04.2023 19:03