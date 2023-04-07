







Жители поселка Горьковский Советского района Волгограда пожаловались на неработающее уличное освещение вдоль федеральной трассы А-26 Волгоград-Каменск-Шахтинский, которая проходит через этот населенный пункт.

- Уже несколько недель не горят светильники вдоль дороги перед железнодорожным переездом и после него, - рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы. – При этом в заполотновской части фонари вдоль трассы были единственным источником освещения. У нас за несколько десятков лет так и не появилось ни одной опоры освещения. Дети после школы возвращались домой вдоль этой дороги, взрослые после работы, так как хоть там был свет. Теперь все погрузилось во тьму.

Жители поселка выразили опасение, что отсутствие освещения на действующей трассе может привести к увеличению количества ДТП и жертв, особенно среди пешеходов.

В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, куда информагентство обратилось за комментарием, пояснили, что еще в прошлом году по окончании строительства обхода Горьковского участок «старой» дороги, проходящий через этот микрорайон, был отремонтирован и передан в ведение муниципалитета.

- По вопросам его содержания необходимо обращаться в администрацию Волгограда, - заверили в учреждении.

В мэрии Волгограда, в свою очередь, пояснили, что объекты уличного освещения не входят в состав дорожной инфраструктуры.

- В связи с этим они не передавались на баланс муниципалитета вместе с участком дороги и в настоящее время являются бесхозяйными. В соответствии с действующими нормами законодательства муниципалитет не может инициировать отключение от энергоснабжения не принадлежащего ему объекта. Также сообщаем, что администрацией Волгограда уже проводятся мероприятия, необходимые для принятия на баланс указанных линий освещения, после чего муниципалитет получит право заключить с ресурсоснабжающей организацией договор о подключении объекта к электросетям, - говорится в комментарии.

В администрации Волгограда также напомнили, что только за несколько предыдущих лет в рамках инвестсоглашения на территории пос. Горьковского новые светоточки были установлены вдоль дорог по улицам Октябрьская и М. Горького, вдоль дороги в границах ул. Волгоградской, 1/3 и ул. им. Терешковой, 30. Также была построена линия освещения вдоль въездной дороги в поселок Горьковский по ул. Казахской. Ранее на вышеуказанных территориях уличное освещение отсутствовало.

При этом указанные улицы находятся в центральной части поселка на дополотновской территории.



