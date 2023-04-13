«Вдохновляй и действуй»: сотрудники РУСАЛа могут получить до ста тысяч рублей на воплощение волонтерского проекта
Общество 13.04.2023 11:02
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13.04.2023 11:02
Компании РУСАЛ и ЭН+ запустили корпоративный конкурс социальных проектов «Вдохновляй и действуй»: лучшие волонтерские идеи сотрудников компаний получат грант на реализацию.
Конкурс направлен на развитие корпоративного волонтерства и является частью системной объединенной волонтерской программы двух компаний.
На конкурс принимаются:
-проекты по организации волонтерской деятельности в социальных учреждениях и некоммерческих организациях;
-проекты по внедрению современных средовых решений на территориях предприятий;
-проекты, направленные на формирование и развитие экологической культуры и вовлечение местных сообществ в сохранение природных ресурсов и биоразнообразия.
Компания РУСАЛ готова стать партнером в реализации инициатив своих сотрудников, направленных на заботу о людях и окружающем мире, в том числе в вопросе развития корпоративной среды и сплоченности трудовых коллективов.
-Компания давно и интенсивно развивает корпоративное волонтерство. И сегодня в рядах наших сотрудников сформировалось сообщество активных добровольцев. Они участвуют в городских, краевых и корпоративных проектах и организовывают собственные. Мы готовы помочь реализовать их волонтерские инициативы и уверены, что они приведут к позитивным изменениям как в компании, так и в городах, где живут и трудятся наши волонтеры, — прокомментировала директор по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа Елена Южакова.
Заявки принимаются до 28 апреля на портале grants.fcsp.ru. Заявки пройдут техническую экспертизу и экспертную оценку, победителей объявят не ранее 5 июня. Конкурс проводится в рамках реализации программы по развитию общегородского и корпоративного волонтерства «Помогать просто». Организатор конкурса — Центр социальных программ РУСАЛа, созданный по инициативе основателя компании Олега Дерипаски в 2004 году для отбора, поддержки и тиражирования наиболее эффективных социальных инициатив.
Фото: РУСАЛ
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