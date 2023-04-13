В Волгограде для участников СВО ввели еще одну льготу

Общество 13.04.2023 09:41
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13.04.2023 09:41
Для участников спецоперации в Волгограде ввели отсрочку по договорам аренды муниципального имущества. За эту льготу, как сообщили в пресс-службе городской думы, депутаты проголосовали единогласно. Документ был разработан в соответствии с рекомендациями правительства РФ.
- Право на получение такой отсрочки имеют как физические лица и индивидуальные предприниматели, так и юридические лица, если их учредители призваны на службу в Вооруженные Силы России в рамках частичной мобилизации, или служат по контракту, или являются добровольцами, - пояснили в представительном органе.
Отсрочка будет действовать не только на период прохождения службы, но и в течение 90 дней после ее завершения.
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