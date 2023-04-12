«Все мы видим прогресс»: общественники о выступлении волгоградского губернатора





Сегодня, 12 апреля, губернатор Волгоградской области выступил с программной речью в ДК «Октябрь» в городе Волжском, где собрались представителей разных профессий и сфер деятельности. Выступление главы региона транслировалось на канале «Волгоград 24» и в Сети.

Андрей Бочаров подвел итоги за 9 лет работы на посту губернатора, озвучил задачи на будущее десятилетие. Перед выступлением губернатора участникам встречи показали фильм о достижениях региона.

Директор музея изобразительных искусств им. И. Машкова Варвара Озерина в беседе с журналистами отметила, что такого стремительного развития она раньше не видела, хотя в сфере культуры работает почти 30 лет.

- Таких больших финансовых вложений в сферу культуры не было давно. И, конечно, это очень радует. И еще хочется подчеркнуть сам масштаб реализации программ, которые направлены на развитие культуры, - считает Озерина. – В самом начале пути Андрея Ивановича, когда он только заступил на свой пост, нам посчастливилось отремонтировать наш выставочный зал на улице Чуйкова, который сейчас стал местом притяжения — одним из главных культурных центров нашего региона. И тогда тоже было очень много скептических мнений о том, что очень много проблем в Волгоградской области и без выставочного зала музея. Но, тем не менее, Бочаров сделал так, что зал музея был отремонтирован. И на этом-то ничего не остановилось, а продолжается. Вскоре нас ждет создание большого музейно- выставочного центра на базе бывшего ЦУМа.

Представители научного сообщества обратили внимание на то, что губернатор старается мыслить стратегически и идти в ногу со временем.

- Все мы видим прогресс: достаточно большие, а может даже гигантские изменения по сравнению с прошлыми годами именно в социально-экономическом развитии региона, - уверен проректор ВолГУ, член Общественной палаты Волгоградской области Павел Переходов. - Наш губернатор в первую очередь ориентирован на будущие поколения, всегда идет в ногу со временем. Именно поэтому новые проекты рассматриваются Бочаровым сквозь призму современных технологий, с учетом развития IT-сферы.

Я думаю, что ни для кого не секрет, что Волгоградская область обладает среди всех регионов одним из самых больших потенциалов для развития, в том числе в сфере образования. И мы готовы формировать, готовить кадры, которые обеспечат работу предприятий, о которых сегодня говорил губернатор.

Из достоинств главы региона Переходов отметил то, что губернатор умеет быть благодарным.

- Стоит отметить, что Андрей Иванович не брал все лавры на себя, все время благодарил жителей, президента в том или ином направлении. Каждый почувствовал свою роль в выполнении задач, о которых отчитался губернатор, - сказал общественник.

Были на встрече люди, которые оказались в Волгоградской области недавно, по воле судьбы. Так, Елена Кобеляцкая приехала в регион из Угледара, а Юлиана Режная из Мариуполя. В Волгограде они живут в пункте временного размещения «Надежда». По словам женщин, речь волгоградского губернатора их вдохновила.

- Очень надеемся, что и у нас будет также, - сказали собеседницы. - Мы увидели, что губернатор погружен в жизнь области. Нам показалось, что он знает все, и заинтересован, чтобы знали все.

Они отметили, что в Волгоградской области им во всем помогают, а люди их окружают добрые и отзывчивые.

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