Центр реабилитации с бассейном построят для волгоградских участников СВО

Общество 12.04.2023 15:16
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12.04.2023 15:16
Современный высокооснащенный реабилитационный центр с бассейном для комплексной медико-социальной реабилитации, восстановления здоровья и социальной адаптации построят в Волгоградской области. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров на встрече с общественностью, которая прошла сегодня, 12 апреля, в ДК «Октябрь» в Волжском.
Затрагивая тему СВО, губернатор отметил мужество жителей Волгоградской области, участвующих в специальной военной операции. Также Бочаров поблагодарил тех, кто оказывает бойцам необходимую помощь.
- Наши военные, выполняющие задачи на территории СВО, проявляют массовое мужество и героизм. Дай Бог, чтобы все возвращались живыми и здоровыми, выполнив задачу верховного главнокомандующего, - сказал губернатор.
По его словам, в регионе создадут современный высокооснащенный комфортный реабилитационный центр с бассейном для комплексной медико-социальной реабилитации, восстановления здоровья и социальной адаптации.
- При формировании социальных обязательств идет постоянное активное взаимодействие со всеми институтами гражданского общества, с Общественной палатой, с депутатским корпусом, с предприятиями реального сектора экономики. В числе таких проектов назову создание регионального Центра поддержки семьи, участников боевых действий, участников СВО и членов их семей — инновационного, современного, эффективного, - сообщил Андрей Бочаров.
Глава региона подчеркнул, что, несмотря на все трудности, все социальные обязательства в Волгоградской области выполняются. В целом в сферу поддержки участников СВО и их семей в регионе направят 4 миллиарда рублей.
Фото: администрации Волгоградской области
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