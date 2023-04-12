Центр реабилитации с бассейном построят для волгоградских участников СВО





Современный высокооснащенный реабилитационный центр с бассейном для комплексной медико-социальной реабилитации, восстановления здоровья и социальной адаптации построят в Волгоградской области. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров на встрече с общественностью , которая прошла сегодня, 12 апреля, в ДК «Октябрь» в Волжском.

Затрагивая тему СВО, губернатор отметил мужество жителей Волгоградской области, участвующих в специальной военной операции. Также Бочаров поблагодарил тех, кто оказывает бойцам необходимую помощь.

- Наши военные, выполняющие задачи на территории СВО, проявляют массовое мужество и героизм. Дай Бог, чтобы все возвращались живыми и здоровыми, выполнив задачу верховного главнокомандующего, - сказал губернатор.

По его словам, в регионе создадут современный высокооснащенный комфортный реабилитационный центр с бассейном для комплексной медико-социальной реабилитации, восстановления здоровья и социальной адаптации.

- При формировании социальных обязательств идет постоянное активное взаимодействие со всеми институтами гражданского общества, с Общественной палатой, с депутатским корпусом, с предприятиями реального сектора экономики. В числе таких проектов назову создание регионального Центра поддержки семьи, участников боевых действий, участников СВО и членов их семей — инновационного, современного, эффективного, - сообщил Андрей Бочаров.

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на все трудности, все социальные обязательства в Волгоградской области выполняются. В целом в сферу поддержки участников СВО и их семей в регионе направят 4 миллиарда рублей.

Фото: администрации Волгоградской области