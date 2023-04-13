Волгоградстат изучит рацион питания 680 семей

Каждого участника обследования интервьюер Волгоградстата спросит о состоянии здоровья и физической активности, сфере деятельности, о качестве и регулярности питания, а также проведет антропометрические измерения (рост и вес) с использованием измерительных приборов. Особое внимание уделит фиксации количества фактически потребленных продуктов питания в течение суток, которые предшествовали дню посещения домохозяйства.
В ведомстве гарантируют конфиденциальность полученных данных. А вся информация будет использоваться только для получения сводных итогов для формирования статистической информации.
Опрос будет проводиться до 5 мая 2023 года.
Между тем, в начале этого года Волгоградстат сообщал, то в структуре питания жителей региона большую часть занимают молоко и молочные изделия, а также хлеб, крупы и макаронные изделия – 21,4% и 24,6% соответственно.
Еще 19,1% продуктов в рационе приходилось на мясо и птицу, 3,9% - на рыбные изделия, 5,6% - на масло и жиры, 2,1% - на яйца, на плодоовощную продукцию, включая картофель – еще 14,2%, а на прочие продукты – 7%.