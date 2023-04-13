Общество

Волгоградстат изучит рацион питания 680 семей

Общество 13.04.2023 07:45
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13.04.2023 07:45


Волгоградстат начал опрос населения в рамках выборочного наблюдения рациона питания. Такое мероприятие проводится один раз в пять лет в 45 тысячах домашних хозяйствах страны. Как рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградстате, в регионе опрос  затронет 680 семей, 480 из которых расположены в городской местности, а остальные – в сельской.
Целью проведения наблюдения является формирование официальной статистической информации об уровне индивидуального потребления пищевых продуктов, энергетической и питательной ценности рациона питания, отражающей социальные, экономические и поведенческие факторы, влияющие на обеспечение полноценного и здорового питания, отметили в ведомстве.
Каждого участника обследования интервьюер Волгоградстата спросит о состоянии здоровья и физической активности, сфере деятельности, о качестве и регулярности питания, а также проведет антропометрические измерения (рост и вес) с использованием измерительных приборов. Особое внимание уделит фиксации количества фактически потребленных продуктов питания в течение суток, которые предшествовали дню посещения домохозяйства.
В ведомстве гарантируют конфиденциальность полученных данных. А вся информация будет использоваться только для получения сводных итогов для формирования статистической информации.
Опрос будет проводиться до 5 мая 2023 года.

Между тем, в начале этого года Волгоградстат сообщал, то в структуре питания жителей региона большую часть занимают молоко и молочные изделия, а также хлеб, крупы и макаронные изделия – 21,4% и 24,6% соответственно.
Еще 19,1% продуктов  в рационе приходилось на мясо и птицу, 3,9% - на рыбные изделия, 5,6% - на масло и жиры, 2,1% - на яйца, на плодоовощную продукцию, включая картофель – еще 14,2%, а на прочие продукты – 7%.

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